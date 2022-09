Keine Weihnachtsbeleuchtung – Binningen will jetzt mehr Energie sparen Die Gemeinde will ab sofort zusätzliche Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs umsetzen. Sparen will man bei der Strassenbeleuchtung, der Warmwasserversorgung und in öffentlichen Gebäuden. Karoline Edrich

Strom könnte bei uns schon bald ein knappes Gut werden. Die Gemeinde Binningen setzt daher nun Massnahmen um. Foto: Keystone/SDA

Nachdem die Baselbieter Regierung sowie der Kanton Basel-Stadt kürzlich Energiesparmassnahmen beschlossen haben, zieht nun auch die Gemeinde Binningen nach. So wird laut Medienmitteilung ab sofort die Wassertemperatur im Hallenbad Binningen von 28 auf 26 Grad gesenkt. Ausserdem wurde der Betrieb der Sauna bis auf weiteres komplett eingestellt. Die Behörden behalten sich vor, das Bad abhängig von der aktuellen Lage komplett zu schliessen.

Auch die Heiztemperatur in öffentlichen Gebäuden der Gemeinde, so wie Schulen, Sportanlagen und Verwaltungsgebäuden, soll um zwei Grad reduziert werden. Ab sofort wird zudem in den Verwaltungsgebäuden das Warmwasser abgeschaltet. Auch bei der Beleuchtung will die Gemeinde Energie sparen. So wird die Aussenbeleuchtung von öffentlichen Gebäuden komplett abgestellt. Ausserdem will man dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten.

Zudem prüfen die Behörden derzeit das vollständige Abschalten der öffentlichen Beleuchtung in der Nacht. Dafür sei jedoch vorerst Rücksprache mit dem Kanton, mit den Nachbargemeinden und mit dem Energieversorgungsunternehmen Primeo notwendig. «Sobald diese Prüfung abgeschlossen ist, wird diese Massnahme unter Berücksichtigung der regulatorischen Grundlagen umgesetzt», heisst es in der Medienmitteilung. Neben den direkten Energiesparmassnahmen will die Gemeinde auch auf die Sensibilisierung der Bevölkerung setzen. Ausserdem suche man den Dialog mit dem Einzelhandel und lokalen Unternehmen, um weitere Schritte umzusetzen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.