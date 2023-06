Abstimmungen zu Millionenkrediten – Binningen versenkt umstrittenen Werkhof an der Urne Die Leimentaler Gemeinde lehnt den Kredit für den viel diskutierten Neubau beim Friedhof ab. Gleichzeitig billigt das Volk 24,4 Millionen, um die Primarschule Meiriacker zu sanieren. Benjamin Wirth

Am Friedhof bei der Margarethenstrasse in Binningen wird kein Werkhof gebaut. Die Gemeinde ist mit ihrem Anliegen gescheitert. Foto: Kostas Maros

Alea iacta est, der Würfel ist gefallen – und Binningen hat entschieden.

Mit 55,7 Prozent lehnt das Volk den Kredit von 11,9 Millionen Franken für den Werkhofneubau beim Friedhof an der Margarethenstrasse ab. Zugleich sagt die Stimmbevölkerung überdeutlich Ja zum Millionenkredit für den Umbau und die Erweiterung der Primarschule Meiriacker.

Insbesondere der geplante Neubau des Werkhofs gab in den vergangenen Wochen indes zu reden. Die Gegner dürfen nun durchatmen und «sind sehr erleichtert», wie Marc Joset (ehemaliger Landrat und Binninger Gemeinderat, SP) sagt, der das überparteiliche Nein-Komitee mitgegründet hat.

Bauland ist knapp

«Ein Werkhof am Rand des Grüngürtels, an heikler Lage bei Kirche und Friedhof – das widerspricht dem Gedanken des nachhaltigen Umgangs mit den verbliebenen Grünflächen», findet er. Andere Politiker kritisierten, dass es pietätlos sei, «während einer Abdankung Flaschen zu entsorgen».

Mit der Verlegung des Werkhofs würde Bauland frei und die Erschliessung der gesamten Talsohle verbessert, entgegneten die Befürworter in einem intensiv geführten Abstimmungskampf. Wegen des Doppelspurausbaus beim Spiesshöfli wollte die Gemeinde zudem «die Chance nutzen und eine hochwertige Arealentwicklung vorantreiben».

Binningen ist wie der Nachbarort Basel und fast das gesamte Leimental von Wachstumsdruck geprägt – es muss gebaut und verdichtet werden. Bauland ist jedoch knapp. Dafür hätte die heutige Werkhofparzelle, die im Spiesshöfli-Areal angesiedelt ist, bis 2025 freigespielt werden sollen.

Daraus wird nun nichts.

Joset sagt: «Jetzt ist der Weg frei für die dringende Sanierung des bestehenden Werkhofs und damit für die Schaffung von zeitgemässen Arbeitsplätzen.» Darüber hinaus werde das Nein-Komitee die Suche nach positiven Lösungen konstruktiv unterstützen und sich dafür einsetzen, «dass nach Synergien mit den Gewerbebetrieben sowie mit den Nachbargemeinden Bottmingen und Allschwil gesucht wird».

Binningens Bildungsdirektorin Rahel Bänziger ist froh, genehmigte die Gemeinde erneut einen Schulkredit. Foto: Nicole Pont

Ein Werkhof mit Bottmingen hat die Binninger Stimmbevölkerung bereits vor rund zwölf Jahren abgeschmettert. Und 2021 haben die Behörden selber von einer gemeinsamen Planung abgesehen, da der Zeitpunkt «ungünstig und zu risikobehaftet» sei, wie es hiess.

Gemeindepräsidentin ad interim Caroline Rietschi (SP) bedauert den jetzigen Volksentscheid. «Wir haben eine Chance verpasst», sagt sie. «Das ändert nichts daran, dass der Bedarf weiterhin gegeben ist. Unser Werkhof ist zurzeit in einem katastrophalen Zustand.» Nun sei man «auf Feld eins» zurückgeworfen.

Rietschi findet ausserdem, dass der Abstimmungskampf zu emotional geführt worden sei. «Die Gegner des Projekts haben stark auf die vermeintliche Rücksichtslosigkeit der Gemeinde gezielt, weil wir den Werkhof in der Nähe eines Friedhofs bauen wollten. Dabei ist das in anderen Orten wie in Birsfelden und Sissach seit Jahren so – und überhaupt kein Thema.»

Problematik erkannt

Zufrieden ist die Gemeindepräsidentin derweil bei der zweiten Abstimmung, die das Binningervolk bei einer bemerkenswerten Stimmbeteiligung von 52,5 Prozent (jeder zweite Einwohner beteiligte sich) an die Urne lockte. Den Kredit von 22,4 Millionen für die Sanierung der Primarschule Meiriacker segnet das Volk mit 74,4 Prozent ab. Gegen die Vorlage war einzig die SVP, für die das Projekt viel zu teuer ist.

Rahel Bänziger (Grüne), im Gemeinderat für das Bildungsdossier zuständig, betont: «Wir sind enorm froh, hat die Bevölkerung die Problematik erkannt.» Die Gemeinde brauche dringend neuen Schulraum, erklärt sie.

Tatsächlich: Kaum eine andere Baselbieter Ortschaft ist in den letzten Jahrzehnten so schnell gewachsen. Ausserdem wurde 2015 das sechste Primarschuljahr eingeführt, weshalb Binningen auf diesen Stufen immer mehr Schulkinder aufweist. Derzeit müssen einige Klassen in provisorischen Containern oder in anderen Schulen in Oberwil oder Allschwil unterrichtet werden.

Deshalb genehmigte die Gemeinde letzten September schon 48,4 Millionen Franken für den «Schulcampus Dorf» – und damit einen der grössten Kredite, die je gesprochen wurden. Bänziger sagt dazu: «Nun machen wir uns daran, den nötigen Platz zu schaffen. Das Volk hat deutlich gezeigt, dass es uns dabei unterstützt.»

