Damit Schulkinder aus Containern können – Binningen stimmt über teuerstes Projekt seiner Geschichte ab Am 25. September entscheidet das Volk an der Urne, ob es das Projekt für 48,4 Millionen Franken gutheisst oder sich für die Variante «light» entscheidet. Andrea Schuhmacher

Visualisierung der neuen Freiraumgestaltung in der Variante «Optimiert». Rechts: Das neue Schulhaus, links hinter den Bäumen: Das sanierte Schulhaus Margarethen. Vorne links ist der neue Dorfplatz mit einem Pavillon zu sehen. Quelle: studio blomen, Zürich

Es gibt Kinder in Binningen, die ihre ganze Primarschulzeit in Containern verbracht haben: Seit 2015 gibt es nur dank provisorischer Unterrichtsräume genügend Platz für alle Schulkinder. Mit dem Projekt «Schulcampus Dorf» soll sich das ändern. Teile davon sind: ein neues Schulhaus mit einer öffentlich nutzbaren Aula und zwei Turnhallen, die Sanierung der bestehenden Schulhäuser Margarethen und Pestalozzi, eine öffentliche Autoeinstellhalle, eine Zivilschutzanlage und der Ersatz des Kunstrasenfeldes. Zudem ist in der Variante «Optimiert» eine Neugestaltung des Dorfplatzes inbegriffen. Am 25. September stimmt die Bevölkerung Binningens nicht nur darüber ab, ob sie ihr bisher teuerstes Projekt gutheissen will, sondern, welche der zwei Varianten sie bevorzugt.