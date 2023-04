Mehr Steuereinnahmen – Binningen mit Überschuss von 9,7 Millionen Franken Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Binningen schliesst mit mit einem Überschuss ab. Der Jahresabschluss 2022 fällt damit um 9,3 Mio. Franken besser aus als das vom Einwohnerrat verabschiedete Budget.

Die Gemeinde Binningen, auf dem Bild das Binninger Schloss, verzeichnet einen Überschuss, wie sie mitteilt. Foto: Dominik Pluess

Die Jahresrechnung der Baselbieter Gemeinde Binningen verzeichnet für das Jahr 2022 einen Ertragsüberschuss von 9,7 Millionen Franken. Das Budget ging von einem Plus von 400'000 Franken aus, wie die Gemeinde am Freitag mitteilte: «Der Jahresabschluss 2022 fällt damit um 9,3 Mio. Franken besser aus als das vom Einwohnerrat verabschiedete Budget», so die Gemeinde.

Grund für den Überschuss seien in erster Linie höhere Steuereinnahmen von 5,2 Millionen Franken. Davon stammen gemäss Mitteilung 5 Millionen aus früheren Jahren und 200'000 Franken aus dem Jahr 2022. Zudem seien die betrieblichen Ausgaben der Gemeinden kleiner ausgefallen aus budgetiert.

Die getätigten Investitionen von 3,3 Mio. Franken könnten vollumfänglich aus dem Cashflow der Jahresrechnung finanziert werden und führten im Berichtsjahr zu einem Selbstfinanzierungsgrad von über 300 Prozent.

Gestiegenes Eigenkapital

Das Eigenkapital sei zum Ende der Berichtsperiode auf 125,0 Mio. Franken angewachsen. Das Nettovermögen pro Einwohnerin bzw. pro Einwohner ist von 5471 Franken auf 5857 Franken angestiegen und belaufe sich gemäss Mitteilung gesamthaft auf 92,5 Mio. Franken.

Der Gemeinderat stelle dem Einwohnerrat mit der Jahresrechnung 2022 den Antrag, den Ertragsüberschuss von 9,7 Mio. Franken vollumfänglich dem Bilanzüberschuss gutzuschreiben: «Somit können mit Blick auf alle anstehenden Investitionen der Immobilienstrategie der grösstmögliche Handlungsspielraum beibehalten und die Tragbarkeit aller geplanten Investitionen sichergestellt werden», so die Gemeinde.

Der Einwohnerrat wolle die Rechnung 2022 gemäss Mitteilung an seiner Sitzung vom 26. Juni 2023 besprechen.

SDA/Tobias Burkard

