«Schulcampus Dorf» nimmt Hürde – Binningen investiert 60 Millionen in

Bauprojekte Der Einwohnerrat bewilligt über 60 Millionen für den «Schulcampus Dorf» und einen neuen Werkhof beim Friedhof. Sparvorschläge von FDP und SVP werden abgeschmettert. Rolf Zenklusen

Neues Areal im Zentrum von Binningen: Das alte Margarethen-Schulhaus (links) und der neue Schulcampus Dorf (rechts) mit neuem Kunstrasenfeld. Visualisierung: Gemeinde Binningen

Es klingt fast schon unheimlich: In knapp drei Stunden Sitzung hat der Einwohnerrat von Binningen über 60 Millionen Franken ausgegeben. Der Löwenanteil dieses Betrags fliesst in den «Schulcampus Dorf»: Dafür wurden 48,4 Millionen Franken bewilligt. Der Entscheid fiel am Montagabend mit 32 zu 7 Stimmen; nur die SVP stimmte dagegen. Der Kredit umfasst den Neubau eines Schulhauses mit zwei Turnhallen sowie den Umbau und die Sanierung des Margarethen- und des Pestalozzischulhauses.

Eine Einstellhalle, eine Zivilschutzanlage, die Neugestaltung des Dorfplatzes und der Ersatz des Kunstrasenfeldes sind ebenfalls im Baukredit inbegriffen. Das letzte Wort hat das Volk, das im zweiten Halbjahr 2022 darüber abstimmt. Dabei wird der Bevölkerung auch eine Variante «Light» für 44,4 Millionen vorgelegt. Damit würde die Einstellhalle von 74 auf 37 Plätze reduziert; auf die Umgestaltung der Curt-Goetz-Strasse und auf einige neue Bäume auf dem Dorfplatz würde verzichtet. Für den Fall, dass beide Varianten angenommen werden, entscheidet die Bevölkerung mit einer Stichfrage, welche sie bevorzugt.

Thomas Hafner (Mitte/GLP), Peter Bertschi (Grüne/EVP) und Stephan Appenzeller (SP) plädierten für die teurere Variante des Gemeinderates. Roman Oberli (SVP) sprach hingegen von «immer weiter ausufernden Kosten». Auch Claudia Fünfschilling (FDP) kritisierte, dass «der politische Willen für Einsparungen fehlt». Gemeinderätin Rahel Bänziger (Grüne) betonte, das Projekt des Gemeinderates bringe nicht nur neue Schulräume, sondern erfülle auch andere wichtige Bedürfnisse der Bevölkerung. Die Variante «Light» bedeute jedoch «mehr Beton, weniger Bäume».

FDP und SVP verlieren noch einmal

Auch beim Bau des neuen Werkhofs an der Margarethenstrasse neben dem Friedhof wollten FDP und SVP sparen, standen aber auf verlorenem Posten. Ursprünglich sollte der Neubau 13,7 Millionen Franken kosten, nach massiver Kritik im Einwohnerrat musste abgespeckt werden. Die Bau- und Planungskommission (BPK) schlug nach zehn Sitzungen zwei Varianten vor: Eine Neuplanung mit einem Kostendach von 9 bis 10 Millionen und eine «Verzichtsplanung» für 12,1 Millionen Franken. Für Letzteres sprachen sich Thomas Schwarb (Grüne/EVP), Rahel Amacker (Mitte/GLP) und Brigitte Strondl (SP) aus.

Für die «Verzichtsplanung» kämpften Konrad Widmer (SVP) und Daniel Zimmermann (FDP). Er erklärte, der verlangte Preis sei «horrend», «jenseits von Gut und Böse»; andere Werkhöfe seien «bedeutend günstiger». Anders sah dies Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP): «Wir haben bereits eine halbe Million verplant», mahnte sie. «Wenn Sie das Projekt jetzt zurückweisen, werden wir in den nächsten zehn Jahren keinen Werkhof haben.» Und das Areal des heutigen Werkhofs im Spiesshöfli könne nicht weiterentwickelt werden. Eine Mehrheit aus SP, Grüne/EVP und Mitte/GLP übertrumpfte mit ihren 21 Stimmen den Block aus FDP und SVP mit 18 Stimmen. Somit muss der Gemeinderat nun eine neue Variante für 12,1 Millionen ausarbeiten.

