Debatte im Einwohnerrat – Binningen denkt über höhere Parkgebühren nach Die Exekutive sagt, die Einnahmen aus dem Verkauf von Anwohner- und Pendler-Parkkarten seien nicht kostendeckend. Jetzt fordern die Grünen eine Preiserhöhung. Rolf Zenklusen

«Eine Erhöhung ist unausweichlich»: Die Grünen forderten am Montagabend im Einwohnerrat eine Erhöhung der Gebühren für die Parkraumbewirtschaftung in Binningen. Foto: Bettina Matthiessen

48 Franken pro Jahr für eine Anwohnerparkkarte und 360 Franken für eine Pendlerparkkarte – mit diesen Gebühren aus der Parkraumbewirtschaftung kann die Gemeinde Binningen ihre administrativen Kosten nicht decken. Dies geht aus einem Bericht des Gemeinderats hervor. Unter dem Strich verblieb im Jahr 2019 ein Defizit von 5000 Franken, 2020 waren es sogar 21’000 Franken.

Aus Sicht der Fraktion Grüne/EVP ist dieser Zustand «stossend», wie Luzia Sutter Rehmann (Grüne) am Montagabend im Einwohnerrat erklärte. «Eine Erhöhung ist unausweichlich.» Eine Gemeinde, die so gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sei und in Gehdistanz zur Stadt liege, könnte bei der Parkraumbewirtschaftung innovativer sein.