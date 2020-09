Modernes Projekt in den Startlöchern – Binningen braucht neuen Schulraum Bereits jetzt hat die Gemeinde keinen Platz mehr für all ihre Schulkinder. Dafür sollen neue Räumlichkeiten her – das Millionenprojekt Schulcampus Dorf wurde vorgestellt. Es soll die Bildungsdefizite decken, aber das Dorf auch enger zusammenbringen. Benjamin Wirth

So soll das neue Areal im Zentrum von Binningen aussehen: Das alte Margarethen-Schulhaus (links) und der neue Schulcampus Dorf (rechts) mit neuem Kunstrasenfeld. Visualisierung: Gemeinde Binningen

Seit diesem Sommer setzt sich in Binningen die neu gewählte Gemeinderätin Rahel Bänziger (Grüne) mit dem Bildungsdossier auseinander – eine grosse Verantwortung. Denn die Gemeinde braucht unbedingt neuen Schulraum. Kaum eine Baselbieter Kommune ist in den letzten Jahrzehnten derart schnell gewachsen. Zudem wurde 2015 das sechste Primarschuljahr eingeführt, seither weist Binningen immer mehr Schulkinder auf. Heute zählt die Gemeinde 1180 Schüler, in vier Jahren dürften es rund 100 mehr sein. Doch der Platz fehlt. Bereits jetzt müssen einige Klassen in provisorischen Containern unterrichtet werden.