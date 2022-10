Eric und Matthew Gilbertson (36) wollen auf den höchsten Punkt – in jedem Land der Erde. Fast 140 haben die blitzgescheiten US-Amerikaner in ihrer Freizeit schon bereist.

Wollen hoch hinaus: Eric (links) und Matthew Gilbertson auf dem Pico Turquino in Kuba.

Beginnen wir mit Schmiergeld: Sie müssen immer mal wieder eine Note zücken.

Matthew: Wir versuchen, nur zu bestechen, wenn wir keine Alternative haben. Aber in bestimmten Regionen ist Handgeld das Schmiermittel, um an Grenzposten durchgelassen zu werden – etwa in Zentralamerika oder Teilen von Afrika.

Eric: Ich erinnere mich daran, wie ich von Südafrika nach Zimbabwe wollte. Wir setzen oft auf lokale Helfer, weil sie die Gegebenheiten kennen. Sie sagten mir damals: «Steck eine 100-Dollar-Note in deinen Pass, dann kommst du über die Grenze.» Ich hatte aber kein Geld mehr.