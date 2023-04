Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) – U-Abo und Einzelbilletts werden teurer Mit dem Fahrplanwechsel steigen die Preise. Der TNW begründet dies mit gestiegenen Kosten für Löhne, Unterhalt und Energie. Isabelle Thommen

Eine Einzelfahrt mit dem Tram wird im Schnitt 6,4 Franken teurer. Foto: Matthias Spicher

Nicht nur die schweizweiten ÖV-Preise steigen: Nach sieben Jahren plant der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) eine Preiserhöhung. Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember werden die Tarife um durchschnittlich 4,4 Prozent angehoben.

Zuletzt hatte der TNW vor sieben Jahren die Tarife erhöht. Die in dieser Zeit aufgelaufene Teuerung werde auf 6,9 Prozent geschätzt, wie der Tarifverbund in einer Mitteilung schreibt. « Seither sind die Angebote des öffentlichen Verkehrs und des U-Abo deutlich verbessert worden», so das Fazit. Deshalb möchte der TNW der «Kundenbindung mehr Beachtung schenken». In der Konsequenz steigen die Preise bei den Jahresabos weniger stark als bei den Monatsabos. Hier die Preise im Überblick:

Jahresabo Erwachsene:

Alter Preis: 800 Franken

Neuer Preis: 824 Franken ( +24 Franken )

Monatsabo Erwachsene:

Alter Preis: 80 Franken

Neuer Preis: 86 Franken (+6 Franken)

Jahresabo Senioren:

Alter Preis: 670 Franken

Neuer Preis: 688 Franken ( +18 Franken )

Monatsabo Senioren:

Alter Preis: 67 Franken

Neuer Preis 72 (+5 Franken)

Jahresabo Jugend

Alter Preis: 530 Franken

Neuer Preis: 542 Franken (+12 Franken )

Monatsabo Jugend:

Alter Preis: 53 Franken

Neuer Preis: 57 Franken (+4 Franken)

Die Einzeltarife – also die Preise für einfache Fahrten – werden derweil durchschnittlich um 6,4 Prozent erhöht. Gleich bleiben derweil die Preise für Mehrfahrtenkarte: «Es gibt die Möglichkeit, die Tariferhöhung über den Kauf von Mehrfahrtenkarten mit sechs Fahren ganz zu vermeiden», erläutert die TNW in der Mitteilung.

Eine weitere Neuerung betrifft die Fahrtrichtung: Galten bisher sowohl das Einzelticket als auch die Mehrfahrtenkarte für Fahrten in nur eine Richtung, kann zukünftig in alle Richtungen innerhalb der Geltungsdauer und der gewählten Zone gefahren werden. Damit werden Retourfahrten möglich. Im grenzüberschreitenden Verkehr kann dagegen wie bis anhin nur in eine Richtung gefahren werden.

Der vor einem Jahr gestartete Markttest des U-Abo Freizeit wird per Ende April beendet. Das Abo mit einer Gültigkeit wochentags ab 19 Uhr respektive ganztägig am Wochenende erreichte nur eine kleine Käufergruppe, so das Fazit.

Deshalb werden die Abos teurer

Seit der letzten Tariferhöhung Ende des Jahres 2016 stiegen die Konsumentenpreise gemäss dem Bundesamt für Statistik bis Ende 2022 um 4,5 Prozent. Für das Jahr 2023 rechnet das Staatssekretariat für Wirtschaft mit einer weiteren Teuerung von rund 2,4 Prozent.

Damit verbunden seien Kostensteigerungen für die Transportunternehmen in mehreren Bereichen, so die Begründung. Dazu gehören die Bereiche Lohnkosten, Zinsaufwand, Unterhalt und Energie.

Der TNW teilt mit, dass es seit der letzten Tariferhöhung Verbesserungen für die Kundinnen und Kunden gegeben habe. Dazu zählt der Tarifverbund die folgenden Punkte: Das U-Abo ist seit Mitte 2021 ohne Mehrpreis trinational gültig; das U-Abo kann mittlerweile mit einem flexiblen Gültigkeitsbeginn gekauft werden; und der öffentliche Verkehr in der Nordwestschweiz wird ausgebaut. Beim Ausbau verweisen die Verantwortlichen auf neue Fahrzeugflotten, neue Antriebstechniken wie E-Busse, die Verbesserung der Fahrgastinformationssysteme oder Billettkauf-Möglichkeiten über Handy-apps.

Mit den Tarifanpassungen können die Unternehmen Mehreinnahmen von 2,7 Prozent erzielen. «Somit deutlich weniger als die durchschnittliche Tariferhöhung von 4,4 Prozent», hält der TNW fest. Dies liege insbesondere daran, dass Mehrfahrtenkarten gar nicht und Jahresabos «unterdurchschnittlich» aufschlagen. «Der TNW geht daher davon aus, dass die Fahrgäste vermehrt auf diese Produkte setzen werden.»

Zudem wirke sich die Mehrwertsteueranpassung von 7,7 Prozent auf 8,1 Prozent per 2024 auf die Einnahmen aus. «Auch nach den Tarifanpassungen weist der TNW im nationalen Vergleich günstige Tarife auf, sowohl bei den Einzelfahrten als auch bei den Abonnementen», hält der Tarifverbund fest. «Der TNW ist ausserdem einer der wenigen Tarifverbünde in der Schweiz, der für Seniorinnen und Senioren respektive IV-Bezügerinnen und -Bezüger vergünstigte Abonnemente anbietet.»



