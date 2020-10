Schulchecks der Drittklässler – Bildungsgraben in Basler Primarschulen Basel-Stadt kann die Leistungsunterschiede nicht abbauen: Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler bleiben ein Sorgenkind der Basler Bildungspolitik. Thomas Dähler

Sorgenkind Primarschule: Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer am ersten Schultag in der Primarschule Theodor. Foto: Nicole Pont

Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler profitieren nicht von leistungsstarken: Die Primarschulen in Basel-Stadt schaffen es nicht, den Leistungsrückstand der Kinder aus bildungsfernen Familien zu verringern. Das zeigen die veröffentlichten Ergebnisse der Schulchecks der 3. Klassen aus dem vergangenen Jahr. Sie zeigen auf, dass die Leistungsunterschiede bei den Drittklässlern in Basel-Stadt erheblich grösser sind als in den Kantonen Baselland, Aargau und Solothurn. Auch nahmen die Leistungsunterschiede in Basel-Stadt im Vergleich zu den Vorjahren zu.