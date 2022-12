Unterstützung aus Rheinfelden – Bildung nach Rumänien tragen Der Fricktaler Michael Derrer will ein duales Bildungssystem nach Schweizer Vorbild installieren. Daniel Aenishänslin

Michael Derrer spricht an der Bildungskonferenz in Brasov. Foto: zvg

Das rumänische Brasov beauftragt den Rheinfelder Michael Derrer (55), eine Strategie für ein duales

Berufsbildungswesen nach Schweizer Vorbild zu konzipieren. In der Grossstadt und der sie umgebenden Region Siebenbürgen gibt es bereits entsprechende Berufsschulen.

«Ziel ist es jetzt, die bestehenden Ansätze weiter zu entwickeln, die Qualität der Ausbildungsgänge zu sichern, und das duale System auf weitere Berufe auszudehnen», so Derrer, der an der Hochschule Luzern Wirtschaftssoziologie lehrt. Im Oktober thematisierte eine internationale Konferenz unter der Schirmherrschaft der Schweizer Botschaft in Bukarest die duale Berufsbildung nach Schweizer Vorbild. Diese fand in Brasov statt.

Lebensstandard statt Heimatland

In den letzten Jahren seien so viele Rumäninnen und Rumänen ausgewandert wie noch nie. Dies seien Menschen, die gerne in ihrem Heimatland leben und arbeiten würden, aber wegen des höheren Lebensstandards im Westen eine Arbeitsstelle im Ausland suchten.

«Viele rumänische Ausbildungen sind zu wenig auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts ausgerichtet», urteilt Michael Derrer, der den Osten Europas seit vielen Jahren bereist, «in Rumänien existieren Bevölkerungsschichten, die über keine Berufsausbildung verfügen – dies ist vor allem in ländlichen Gebieten und insbesondere in der Roma-Minderheit der Fall.»

