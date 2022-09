Maja Rieder bei Tony Wuethrich – Bilder, die wissen, was sie tun Die Basler Künstlerin denkt nicht nur tiefgründig, sondern auch quer und ignoriert damit Regeln und Konventionen. Simon Baur

Maja Rieder, Trommelbild No. 1, 2022, Tusche auf Papier. Fotos: Bernhard Strauss, Tony Wuethrich Galerie

Wer ein Bild malt, spannt in der Regel den Bildträger, also die Leinwand, auf einen Keilrahmen und befestigt daran den Rand der Leinwand mit Nägeln oder Klammern. Maja Rieder tut das auch. Jedoch mit dem Unterschied, dass ihr Bildträger aus Papier besteht und sie dieses, sobald das Motiv ihren Qualitätsansprüchen genügt und damit bestenfalls fertig ist, wieder vom Keilrahmen entfernt, die nach hinten geschlagenen Ränder des Blattes glättet und sie damit in den Vordergrund bringt.