Tipps für Städtereisen über Ostern – Big Ben und Eiffelturm statt Eiersuche Die Ostertage eignen sich besonders gut für einen Citytrip. Welche Städte liegen dieses Jahr im Trend, wo hat es noch Kapazitäten? Die Schweizer Reiseveranstalter geben Auskunft. Markus Fässler (Travelcontent)

London steht bei vielen Schweizerinnen und Schweizern an Ostern hoch im Kurs. Foto: David Dibert / Unsplash

Lugano, Luzern und Interlaken statt Weltstädte wie London, Paris oder Barcelona: In den vergangenen zwei Jahren rückten als Folge der Corona-Pandemie plötzlich andere Destinationen in den Fokus. Lockdowns, Einreisestopps oder fehlende Verbindungen waren einige der Gründe dafür, dass das Städtereisensegment beinahe zum Erliegen kam. «Das Städtereisengeschäft erholt sich verglichen zum Badeferiengeschäft deutlich langsamer. Denn Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Museen in vielen Städten waren für eine sehr lange Zeit geschlossen oder nur begrenzt respektive mit Zertifikat zugänglich», sagt Bianca Gähweiler, Mediensprecherin Hotelplan Suisse. Nun lockern aber nicht nur die Schweiz, sondern auch immer mehr andere Länder die Corona-Massnahmen und hauchen damit den Städten neues Leben ein – und das pünktlich zu den Ostertagen.

Weiter nach der Werbung

Steigende Nachfrage

Und tatsächlich scheint es aufwärtszugehen, wie eine Umfrage bei den Schweizer Reiseveranstaltern zeigt: «Zurzeit stellen wir bei den Städtereisen eine kurzfristig erhöhte Nachfrage für den Frühling sowie die Osterferien fest und bewegen uns teilweise bereits über dem Niveau von 2019», sagt etwa Philipp von Czapiewski, Managing Director TUI Suisse. Hoch im Kurs stehen bei den Kundinnen und Kunden von TUI Suisse für die Ostertage London, Barcelona und Lissabon. 2019 führte ebenfalls London das Ranking an, gefolgt von Lissabon und Barcelona. Bei Hotelplan Suisse zieht es die Gäste über Ostern insbesondere nach Paris, Barcelona und London. Aus den Top 3 gefallen ist im Vergleich zu 2019 Hamburg.

Nicht so bei Railtour/Frantour Suisse, dem Städtereisenspezialisten des Reiseveranstalters DER Touristik Suisse: Die Stadt an der Nordsee rangiert im Bereich Bahnreisen auf Platz 3. Angeführt wird die Liste von Paris vor Venedig. Der Grund liegt auf der Hand: Die französische Hauptstadt ist aus der Schweiz innert weniger Stunden bequem mit dem Zug erreichbar. Ohnehin erfreut sich die Reiseform Zug gemäss Railtour/Frantour einer immer grösseren Beliebtheit: «Wir spüren eine klare Zunahme nach Destinationen mit Bahn-Anreisemöglichkeiten. Dies aus Gründen des Umweltbewusstseins oder einer staufreien und bequemen Anreise», sagt Geschäftsführer Werner Schindler.

Dabei seien nicht etwa nur die Klassiker wie Paris, Mailand oder München gefragt, sondern auch Städte, die mit neuen Direktverbindungen erreichbar seien. Dazu gehören unter anderem Parma, Bologna, Genua oder die neuen Nachtzuglinien zum Beispiel nach Amsterdam oder Sylt. Amsterdam ist bei Railtour/Frantour Suisse dann auch bereits unter den fünf beliebtesten Destinationen über die Ostertage.

Beliebt sind auch Destinationen, die mit direkten Zugverbindungen erreicht werden können. So zum Beispiel Bologna. Foto: Daniel Sessler / Unsplash

Relativ neu im Städtereisengeschäft aktiv ist der auf Badeferien spezialisierte Reiseveranstalter ITS Coop Travel. Das Angebot startete erst 2019 und wurde dann durch die Corona-Pandemie gleich wieder ausgebremst. Nun nimmt das Segment aber auch hier wieder Fahrt auf. «Zu unseren Topzielen über Ostern 2022 zählen Lissabon, Barcelona und London», so Andi Restle, Geschäftsführer von ITS Coop Travel.

Online ein anderes Bild

Gehören bei den Schweizer Reiseveranstaltern durchgehend Städte in Europa zu den Top-Osterzielen, sind beim Onlinereiseanbieter Ebookers auch weiter entfernte Destinationen gefragt. So zeigt eine Auswertung der Daten für Flüge und Hotels für den Zeitraum vom 14. bis zum 17. April 2022, dass besonders Dubai, New York City und Istanbul beliebt sind.

In Europa steht über Ostern 2022 Paris ganz oben auf der Liste, gefolgt von Mailand, London und Amsterdam. «Unsere Auswertungen zeigen, dass die Reisegewohnheiten aus der Zeit vor der Pandemie eindeutig zurückkehren: Viele Schweizerinnen und Schweizer ziehen für die freien Tage über das Osterwochenende Reisen ins Ausland in Betracht», sagt Rebecca Murphy, Head PR von Ebookers.

Flexibel sein

Trotz steigender Nachfrage und höherem oder ähnlichem Niveau wie 2019 gibt es laut den Schweizer Reiseveranstaltern weiterhin Kapazitäten für Städtereisen über die Ostertage. Railtour/Frantour Suisse nennt hierfür Paris, München, Lyon oder Turin. TUI Suisse bringt derweil mit New York einen Klassiker unter den Citytrips ins Spiel. Bianca Gähweiler von Hotelplan Suisse sagt: «Wir empfehlen derzeit zum Beispiel Städtereisen nach London, Paris oder Barcelona. Die Einreise nach Frankreich oder Spanien ist für vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne negativen Test möglich, nach England sogar auch für Ungeimpfte.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.