Bierbrauer unter sich

Laurin Scognamiglio und Jan Männl haben Seltenheitswert. Sie sind Brauerlehrlinge, lernen also, wie man Bier braut. Es gibt in der Schweiz jährlich nur zehn bis zwölf junge Leute, die sich für diesen Lehrgang entscheiden. Korrekt gesprochen machen die beiden die Lehrausbildung zum «Lebensmitteltechnologen mit Schwerpunkt Bier». Aber in der Bierbranche spricht man weiterhin von Bierbrauern.