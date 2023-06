So steht es um die Basler Bestäuber – «Bienen können bei uns in freier Natur nicht mehr überleben» Marcel Strub, Leiter der Fachstelle Bienen, verrät, was man über die braun-schwarzen Insekten wissen muss und wie man ihnen unter die Flügel greifen kann. Raphaela Portmann

Bienen sind für den Menschen essenziell wichtig: Doch wie steht es um die Tierchen? Foto: Roberto Lopez

Würde man Bienen den Mindestlohn bezahlen, würde uns ein gehäufter Teelöffel Honig über 10’000 Franken kosten. Diese grobe Rechnung ist spannend – aber etwas unsinnig. Denn eine Biene kann selbstverständlich wenig mit einem Geldschein anfangen. Was wirklich wichtig ist, um den Erhalt der Honig- und Wildbienen zu sichern, verrät Marcel Strub, der Leiter der Fachstelle Bienen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn. Zudem beantwortet er die wichtigsten Fragen über die Bienen der Region.

Der Hochsommer ist fast schon da. Was treiben die Bienen zu dieser Jahreszeit?

«Sie sammeln», erklärt Marcel Strub. Und zwar viererlei: Nektar, aus welchem sie Honig herstellen, Blütenstaub, um ihren Nachwuchs zu ernähren, drei bis fünf Deziliter Wasser pro Tag und Baumharz namens Propolis, um ihren Stock auszukleiden. Das Harz ist antibakteriell, hilft gegen Pilze und Sporen und dient dem Bienenvolk als eine Art Desinfektionsmittel.

Zu dieser Jahreszeit zählt ein Bienenvolk zwischen 30’000 und 40’000 Insekten. Ihre Hochzeit haben die Völker vor rund einer Woche erlebt: Seit der Sommersonnenwende am 21. Juni und bis Ende August nimmt die Zahl der Bienen kontinuierlich ab. Im September zählt ein Volk noch 8000 bis 10’000 Insekten, welche zusammen überwintern, um sich ab März wieder aktiv zu vermehren. Auch während der kalten Jahreszeit bleibt es im Bienennest wohlig warm: Die Nesttemperatur liegt bei ungefähr 25 Grad, «selbst wenn es draussen minus 20 Grad hat», so Strub.

Wie soll man reagieren, wenn man einen Bienenschwarm im Garten entdeckt?

Ein grosser, laut summender Bienenschwarm ist eindrücklich. Aber fürchten muss man sich nicht vor den Tierchen: Grundsätzlich sind Bienen nicht aggressiv, erklärt Strub. Im Vergleich zu Wespen greifen sie nicht grundlos an. Trotzdem ist etwas Vorsicht geboten: Kommt man einem Nest zu nahe, kann es sein, dass die Bienen einen als Bedrohung für ihren Schwarm wahrnehmen und diesen verteidigen.

Ein Bienenschwarm hat sich in einem Basler Garten niedergelassen: Die alte Königin zieht im Frühsommer mit einem Teil des Volkes aus und bildet ein neues Nest. Eine junge Königin bleibt mit dem Rest zurück und führt das ursprüngliche Volk fort. Video: Markus Wüest

Demnach ist es eine gute Idee, den Schwarm im Garten oder Hinterhof von einem Profi abtransportieren zu lassen. Dafür kann man sich in Basel-Stadt bei der Feuerwehr, in den Landgemeinden auf der Gemeindeverwaltung oder bei der Polizei melden. Alternativ kann man im Internet nach einem nahen Imker suchen, der das Volk übernimmt.

Auf keinen Fall sollte man sich an einen Schädlingsbekämpfer wenden, der den Schwarm vernichtet: «Das ist der absolute Horror. Schädlingsbekämpfer, die so etwas machen, müsste man eigentlich anzeigen», sagt Strub.

Wie steht es um die Bienen der Region?

Den Basler Bienen geht es «verhältnismässig gut». Es kommt zwar vor, dass einige Bienen den Winter nicht überleben. Das war aber auch vor 50 Jahren so. «In Anzahl Bienenvölker und Imker sind wir aktuell nicht bedroht», so Strub. Ein Problem stellt vielmehr die Nahrungsgrundlage aller Insekten dar. Die Biodiversität hat in der Schweiz und ganz Europa in den letzten Jahrzehnten dermassen abgenommen, dass Bienen zu wenig Futter finden. «Ein Bienenvolk kann bei uns in freier Natur nicht mehr überleben. Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand Futter gibt.»

Daraus entwickelt sich schnell ein Teufelskreis: Nimmt der Honig- und Wildbienenbestand durch den Mangel an Nahrung ab, wird die Biodiversität weiter geschädigt. Und das hat auch für uns heftige Konsequenzen: Denn die menschliche Ernährung hängt zu gut einem Drittel von einer Bestäubung ab. «Mais, Reis und Weizen kann man ohne Bestäubung anbauen. Aber alles Obst und Gemüse, welches uns Nährstoffe wie Vitamine, Aminosäuren und Mineralien liefert, muss bestäubt werden», erklärt der Leiter der Fachstelle Bienen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn.

Die Asiatische Hornisse kann ganze Bienenvölker gefährden. Foto: Axel Heimken (DPA/Keystone)

Eine weitere Bedrohung stellen Neobiota (gebietsfremde Lebewesen) für die heimischen Bienen dar. Unter den ausländischen Schädlingen sind die Varroamilbe und die Asiatische Hornisse. Diese werden durch den globalen Warenhandel nach Europa und in die Schweiz transportiert.

Wie kann man den Bienen helfen?

Wir können das Wohl der Bienen mit unserem Einkaufsverhalten beeinflussen. Das Motto im Lebensmittelgeschäft sollte lauten «Bio und saisonal». Und auch bei anderen Gütern kommt es den Bienen zugute, wenn man regional einkauft. Kommen nämlich weniger Warentransporter und Schiffsladungen aus dem Ausland in die Schweiz, bleiben auch die Neobiota fern.

Keine Fans sind Strub, Imker und Umweltschützer von Rasenmährobotern, welche den Garten für Bestäuber und kleine Wildtiere in eine «Grüne Wüste» verwandeln. Auch Steingärten sind denkbar ungünstig für Insekten. Stattdessen sollte man im Garten und auf dem Balkon bienenfreundliche, einheimische Blumen pflanzen wie Kornblumen, Lavendel und Löwenmäulchen. Efeu und Christrosen liefern den Bestäubern auch in der kalten Jahreszeit Nahrung.

Um Honig herzustellen und ihre Larven zu füttern, sind Honig- und Wildbienen auf Nahrung angewiesen. Foto: Meggyn Pomerleau

Vielleicht wurde Ihnen schon einmal geraten, einer erschöpften Biene auf dem Fensterbrett Zuckerwasser zu verfüttern? Das ist nett gemeint, bringt den Bienen aber wenig. Die Tierchen trinken Zuckerwasser nur, wenn sie sonst überhaupt nichts mehr finden. Ausserdem besteht die Gefahr, dass das Zuckerwasser Bienen aus unterschiedlichen Häusern anlockt, welche sich möglicherweise gegenseitig mit Krankheiten anstecken.

Kaufen Sie lieber Honig aus der Region, rät Strub. Denn wer regionalen Honig kauft, unterstützt damit die Imker und diese wiederum unterstützen die Bienen. Ein Bienenvolk sammelt im Jahr 80 bis 100 Kilogramm Honig. Der Imker nimmt rund 10 bis 15 Kilogramm pro Volk. «In einem schlechten Jahr kann das auch weniger sein», sagt Marcel Strub. Den genommenen Honig ersetzt der Imker mit Zucker. «Den Bienen ist das recht. Sie brauchen die Nahrung nur als Kalorien, als Energie, um zu heizen.»

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.