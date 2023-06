Basler Künstlerin an der Art – «Bien joué» – ein dickes Lob für Renate Buser Die Basler Künstlerin hat ihr Atelier im Dreispitzareal und ist auf Architekturfotografie spezialisiert. Am Stand von Gisèle Linder zeigt sie eine Arbeit, die in eine Ecke muss. Markus Wüest

Renate Buser vor «Maja’s Gardenview» am Stand der Basler Galerie Gisèle Linder. Foto: Pino Covino

Renate Buser fühlte sich herausgefordert. Gisèle Linder plante eine Gruppenausstellung zum Thema Natur, und das war für die Basler Fotografiekünstlerin insofern Neuland, weil bei ihr sonst meist das Menschgemachte, will sagen, die Architektur der Fokus ist. Doch Renate Buser hat die Herausforderung angenommen – und reüssiert. Das ist zumindest der Eindruck des Schreibenden. Und noch während er die Arbeit namens «Maja’s Gardenview» zusammen mit der Künstlerin intensiver betrachtet, stellt sich eine Vertreterin der Genfer Bank Pictet neben Renate Buser und sagt voll Anerkennung: «Bien joué!»

Übersetzen wir das einmal mit «gut gemacht». Es könnte aber auch bedeuten: «Du hast deine Stärken und Talente gut ausgespielt.» Ein dickes Lob ist es so oder so. Und die Künstlerin, eine der ganz wenigen Basler Künstlerinnen und Künstler, die überhaupt ein Werk an der Art zeigen, nimmt es dankbar an.

«Maja’s Gardenview» – ungewöhnlich genug – ist für eine Ecke konzipiert. Buser spielt geschickt und bis ins Detail durchdacht mit Linien und Perspektiven. Man blickt in einen Raum hinein, und man blickt gleichzeitig auch nach draussen. Und wenn man langsamen Schrittes an dieser Eckkonstruktion vorbeigeht, stellt sich gar für einen Augenblick ein faszinierender 3-D-Effekt ein.

Das leer stehende Haus

Wo genau sie dieses Motiv gefunden hat, verrät Renate Buser uns lieber nicht. Tut auch nichts zur Sache. Aber sie sagt: «Als ich mich mit dem Thema dieser Gruppenausstellung auseinanderzusetzen begann, fand ich dieses Motiv passend.» Sie habe das Haus – es steht leer – gekannt. Und sie schätzt es für seine durchdachte Konstruktion. Bis die Situation dort aber zum Ausstellungsobjekt bei Gisèle Linder wurde, brauchte es noch einiges an Experimentieren und Pröbeln.

«Ich baue mir immer Modelle für so eine Arbeit», sagt Buser. Um die Wirkung ganz präzise so hinzukriegen, wie sie sich das vorstellt. Bis die richtige Kameraposition und die perfekte Einstellung gefunden sind, dauert es seine Zeit. Fotografiert hat Renate Buser mit einer Grossbildkamera. Selbstverständlich analog. Und die beiden Bilder, die sich in der Ecke so perfekt aneinanderschmiegen, sind auch nicht Papierabzüge, sondern auf ein Millimeter starkes Aluminium gebannt. «Für die Verkantung arbeite ich dann mit einem Spezialisten zusammen, denn das muss alles haargenau stimmen.»

Zur Fotografie als künstlerischem Ausdruck kam Renate Buser via die Malerei. «Ich studierte an der Kunstgewerbeschule in Basel. Und war danach für ein Jahr beim italienischen Künstler Emilio ­Vedova in Venedig. Als eine seiner Assistentinnen. In seiner kritischen Betrachtung der Arbeiten anderer – es ging bei ihm immer um Licht, Raum, Farbe – kamen bei mir Zweifel auf, ob die Malerei das Richtige ist. Ich begann, meine Sachen zu fotografieren, und fand so meinen eigenen Weg.»

Als Dozentin tätig

Neben der Arbeit als Künstlerin – Renate Buser ist vor allem für ihre (meist temporären) Arbeiten am Bau bekannt – ist die seit Jahren in Basel lebende Aargauerin auch Dozentin an der Abteilung für Bildende Kunst der Hochschule der Künste in Bern. «Kunst an eine jüngere Generation weiterzugeben, geht nur, wenn man das mit Begeisterung macht», sagt sie. Und sie sagt auch ganz realistisch: «Viele dieser jungen Menschen werden nicht ihr Leben lang Kunst machen.»

Sie schon. An der Art zu sein, bedeutet für Renate Buser, mit der Kunstwelt in Kontakt zu sein – nicht für sich allein im Studio. «Ich bin an fast jeder Art Basel gewesen. Es ist ja aussergewöhnlich, so eine Messe vor der Haustür zu haben.»

Auf die Frage, ob sie mit den Käuferinnen oder Käufern ihrer Werke in Kontakt komme, sagt Renate Buser: «Nein, in der Regel nicht.» Aber muss denn so ein durchkonstruiertes, durchdachtes Werk wie «Maja’s Gardenview» nicht auch äusserst sorgfältig gehängt werden? Braucht es dazu nicht die Künstlerin? «Nein, das übernimmt die Galerie gemäss meinen Vorgaben.»

Fotografie hat – im Gegensatz zur Malerei – die Reproduzierbarkeit auf ihrer Seite. Von der gezeigten Installation für eine Ecke liessen sich leicht Dutzende Kopien machen. «Ich mache meist eine Auflage von maximal vier Exemplaren und zwei sogenannten Épreuve d’Artiste.»

«Maja’s Gardenview» – Preis: 148’00 Franken – wird vielleicht noch in einer etwas anderen Komposition bald zu sehen sein. Renate Buser deutet an, dass sie eine entsprechende Idee mit sich herumträgt. Sie sei jetzt auch an der Art, um zu sehen und zu hören, wie ihre jüngste Arbeit ankomme, hat sie uns gesagt. «Bien joué» dürfte da hinreichend Ermunterung sein.

