Kommentar zum US-Rückzug - Bidens kaltes Kalkül ist zu kurz gedacht

Schuld sind für ihn die anderen: US-Präsident Joe Biden am 16. August im Weissen Haus. Foto: Keystone

Die zweifellos schwerste aussenpolitische Krise seiner noch jungen Präsidentschaft scheint Joe Biden nicht über Gebühr umzutreiben. «The buck stops with me», sagte er zwar diese Woche («Der schwarze Peter liegt bei mir»), doch weist er jegliche Verantwortung für das Chaos in Afghanistan von sich. Ins Amt gewählt als Mann der Erfahrung und Empathie, schiebt Biden allen anderen die Schuld zu, wenn mit dem Blitzsieg der Taliban jetzt ein brutaler Islamismus an die Macht zurückkehrt und am Hindukusch Hunderttausende Menschen um Leib und Leben fürchten müssen.