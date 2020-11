Machtwechsel in Washington – Biden will mit Dekreten das Chaos beenden Joe Biden will viele von Trumps Entscheidungen schon in seinen ersten Amtstagen rückgängig machen. Das geht aber nicht in allen Bereichen. Der Demokrat übernimmt die Führung mit einem schweren Erbe. Thorsten Denkler New York

Er kennt die Abläufe, die Fallstricke, die Tricks, die Möglichkeiten und die Grenzen des Amtes: Joe Biden. Foto: Andrew Harnik (Keystone)

Einer seiner grossen Vorzüge, das hat der jetzt gewählte Präsident Joe Biden im Wahlkampf immer wieder erklärt, sei, dass er sofort loslegen könne, sobald er im Amt sei. Er sei «ready on day one», bereit am ersten Tag. Acht Jahre war Biden Vizepräsident unter Barack Obama. Er kennt die Abläufe, die Fallstricke, die Tricks, die Möglichkeiten und die Grenzen des Amtes. Und so wie es aussieht, wird er sich schon am ersten Tag seiner Amtszeit daranmachen, die Hinterlassenschaften der Präsidentschaft von Donald Trump wegzuräumen.

Joe Biden wird, wenn alles nach Plan läuft, die Geschäfte am Mittag des 20. Januar mit seiner Vereidigung auf dem Kongresshügel übernehmen. An jenem Nachmittag bereits will er in einem Brief an die Vereinten Nationen der Staatengemeinschaft versichern, dass die USA wieder dabei sind – im globalen Kampf gegen den Klimawandel ebenso wie in den Bemühungen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.