Historischer Anspruch – Biden will der neue Roosevelt sein Der US-Präsident drückt ein unerwartet radikales Programm durch, um die USA umzukrempeln. Martin Suter

Grosse Pläne: US-Präsident Joe Biden am Samstag im Roosevelt Room des Weissen Hauses. Foto: Keystone

Der 78-jährige Joe Biden beeilt sich, in der amerikanischen Geschichte untilgbare Spuren zu hinterlassen. Der älteste aller bisherigen US-Präsidenten sieht sich nicht als Platzhalter, sondern als transformative Kraft. «Ich will das Paradigma ändern», wiederholte er gleich dreimal an seiner ersten Pressekonferenz am Donnerstag.

Sein Vorbild dabei ist Franklin Delano Roosevelt. Biden liess ein Porträt des 32. US-Präsidenten im Oval Office am prominentesten Ort über dem Kamin aufhängen. «FDR» war das grosse Thema am Montag, als Biden im Ostraum des Weissen Hauses zwei Stunden lang mit acht ihm wohlgesinnten Historikern zusammensass. Laut dem Nachrichtenportal «Axios» beriet man sich darüber, wie Biden mit schnellen, entschlossenen Schritten gleich viel bewirken könne wie Roosevelt 1933 mit seinem «New Deal».