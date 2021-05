Politischer Coup für Ignazio Cassis – Biden und Putin kommen zum Krisengipfel in die Schweiz Zuverlässige Quellen bestätigen: Die Präsidenten der USA und Russlands treffen in der Schweiz erstmals aufeinander – eine Vorausmission der US-Air-Force ist bereits in Genf gelandet. Markus Häfliger

2011 trafen sie sich in Moskau – und diesen Juni in der Schweiz? Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin. Foto: AP/Keystone

Seit Wochen wurde darüber spekuliert, jetzt ist es definitiv: US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin treffen sich in der Schweiz zu ihrem allerersten Gipfeltreffen nach Bidens Amtsantritt. Das erfuhr diese Zeitung aus absolut zuverlässigen Quellen.

Ort und genauer Zeitpunkt des Gipfeltreffens sind noch unklar. Aller Voraussicht nach wird es aber in den nächsten zwei Wochen in Genf stattfinden. Letzte Woche hatten die Aussenminister der beiden Staaten bei ihrem Treffen in Island erklärt, ein Gipfeltreffen zwischen den beiden Präsidenten könnte noch im Juni stattfinden. Einen Durchführungsort gaben sie damals aber nicht bekannt.