US-Präsidentschaftswahl – Biden: Trump lügt wie Goebbels Der demokratische Präsidentschaftskandidat vergleicht Donald Trump mit dem Nazi-Propagandaminister. Auslöser ist ein Sozialismus-Vorwurf des Präsidenten.

«Man wiederholt eine Lüge, wiederholt sie, wiederholt sie – und sie gilt als Allgemeinwissen»: Joe Biden attackiert Amtsinhaber Donald Trump. (Archivbild) Foto: Drew Angerer (Getty Images)

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels zu lügen. «Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie – und sie gilt als Allgemeinwissen», sagte Biden in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders MSNBC. Auslöser war eine Frage nach Trumps Behauptungen, Biden sei ein Sozialist.

Trump erklärt bei seinen Auftritten stets, Biden werde «radikalen Linken» Vorschub leisten, die Amerika zerstören und Chaos in amerikanische Städte bringen würden. Ausserdem behauptet er unter anderem, Biden und die demokratische Partei setzten auf Briefwahl in der Hoffnung, dass die Präsidentenwahl am 3. November mit gefälschten Stimmzetteln manipuliert werde. Goebbels war in der NS-Zeit einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler und ein Wegbereiter des Holocaust.

SDA/oli