Treffen Biden - Sunak – Echte Freunde werden sie nicht US-Präsident Joe Biden wird mit dem britischen Premier Rishi Sunak nicht warm. Das zeigt sich gerade wieder am Thema Streumunition für die Ukraine. Michael Neudecker aus London

Ein Gespräch von nur 30 Minuten: Joe Biden und Rishi Sunak im Garten von Downing Street. Foto: Keystone

Die Downing Street in London ist berühmt, aber klein. Das sieht man am besten, wenn jemand wie der US-Präsident zu Besuch ist: Joe Biden fuhr heute Vormittag um kurz nach halb elf vor, in seinem gepanzerten Fahrzeug, das sie «Beast» nennen, begleitet von einem Konvoi aus wuchtigen Gefährten, die sich alle in die Einfahrt drängelten. Und mit dem US-Präsidenten kommt immer auch das höchstmögliche Sicherheitslevel. Selbst Larry, die Hauskatze von No. 10, die aus der Tür heraushuschte, wurde rasch und rüde wieder nach drinnen gebracht.