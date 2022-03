Historische Rede in Polen – Biden ruft neuen Kalten Krieg aus – bis zum Ende Putins Vom Warschauer Königsschloss aus schickt Joe Biden eine klare Warnung an den Kriegsherrn im Kreml – und stimmt den Westen auf einen langwierigen Konflikt mit Russland ein. Szenen einer historischen Reise. Florian Hassel aus Warschau

«Wir müssen uns für den langen Kampf stählen, der uns bevorsteht»: US-Präsident Joe Biden vor dem Königsschloss in Warschau. Foto: Petr David Josek (Keystone)

Das Schloss der polnischen Könige in Warschau ist eine passende Kulisse für eine Geschichte über Fall und Wiederaufstieg, für eine grosse Rede über das Schicksal Europas. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es von der deutschen Luftwaffe erst bombardiert, dann auf Befehl Himmlers ganz dem Erdboden gleichgemacht – und später mit Spenden der polnischen Bevölkerung über fast zwei Jahrzehnte wiederaufgebaut. Eine angemessene Bühne also für US-Präsident Joe Biden, um eine Rede zu halten, der ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher sein dürfte.