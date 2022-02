Ukraine-Krise - Biden-Regierung kündigt zweite Sanktionsrunde an

Die USA haben Russland am Montag für die Anerkennung der separatistischen «Volksrepubliken» in der Ostukraine bestraft. Am Dienstag sollen nun schärfere Sanktionen folgen.

«Wenn russische Truppen in den Donbass marschieren, ist das nicht per se ein neuer Schritt.» US-Präsident Joe Biden begründet sein schrittweises Vorgehen beim Verhängen von Sanktionen.

Ist es bereits eine «weitere Invasion der Ukraine», was Wladimir Putin am Montag angeordnet hat? Diese Frage trieb am Montagabend die Politszene in Washington um. Sollte Russland eine solche «weitere Invasion» starten, würden die USA das mit einer «raschen und harten Reaktion» in Form weitreichender Wirtschaftssanktionen erwidern, droht Präsident Joe Biden seit Monaten.

Diesen Versicherungen schienen Bidens Entscheidungen am Montag zunächst zu widersprechen. Nachdem Putin zuerst die selbstdeklarierten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk als Staaten anerkannt und seine Armee als «Friedenstruppen» dorthin entsandt hatte, verkündete die US-Regierung zwar umgehend Strafmassnahmen.

Die bisher beschlossenen Sanktionen sind jedoch keineswegs die angekündigte «rasche und harte Reaktion», sondern folgen der Blaupause der Krim-Sanktionen, welche die USA 2014 erlassen hatten: Biden hat neue Investitionen sowie Import-, Export- und Finanzgeschäfte in und mit den separatistischen Regionen verboten. Zudem erweitern die USA die Liste jener Personen, die in den selbsternannten Volksrepubliken Geschäfte betreiben oder sich an den Unabhängigkeitsbestrebungen beteiligen, und frieren ihre Vermögen ein. Umgehend wurde Biden von Republikanern für seine Entscheidungen kritisiert: Er betreibe eine Appeasement-Politik gegenüber Russland – dabei müsse Putin nicht beschwichtigt, sondern hart bestraft werden.

Das Weisse Haus versicherte, noch am Dienstag werde eine zweite Sanktionswelle folgen, die zuerst mit den Partnerländern, vor allem jenen in Europa, abgesprochen sein wolle. Allerdings wird die US-Regierung auch am Dienstag wohl noch nicht die schärfste Sanktionsstufe zünden, wie ein Vertreter des Weissen Hauses erklärte. Die USA reagierten nicht auf die Worte Russlands, sondern auf seine Taten. Sobald sich am Dienstag also bestätigt hat, dass russische Truppen in der Ostukraine einmarschiert sind, folgt eine weitere Sanktionsstufe. Der Regierungsvertreter warnte aber vor falschen Erwartungen: «Das sind nicht die raschen und weitreichenden Wirtschaftssanktionen, die wir mit unseren Alliierten und Partnern für den Fall einer weiteren Invasion der Ukraine vorbereitet haben.»

Einmarsch «nicht per se ein neuer Schritt»

Das kaskadenhafte Vorgehen begründete der Vertreter des Weissen Hauses damit, die Entsendung russischer Einheiten nach Donezk und Luhansk entspreche noch nicht unbedingt einer «weiteren Invasion»: «Wenn russische Truppen in den Donbass marschieren, ist das nicht per se ein neuer Schritt. Russland hat in der Donbass-Regierung seit acht Jahren Einheiten im Einsatz.» Das trifft zwar zu, entspringt aber auch einer gewissen Spitzfindigkeit. Aussenminister Antony Blinken selbst sagte am Montag, Russland verletze seine internationalen Verpflichtungen aus den Minsker Abkommen mit einem «klaren Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine». Auch haben die USA am Montag ihr Botschaftspersonal nach Polen evakuiert, das zuvor schon von Kiew nach Lwiw in der Westukraine umgezogen war.