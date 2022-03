Kriegspräsident der USA – «Biden ist wie gemacht für diesen Moment» Er ist nicht Trump, schon deshalb sind die Europäer heilfroh, dass Joe Biden Amerika anführt. Über einen Mann, der den Kalten Krieg kennt – und Putin schon immer für gefährlich hielt. Hubert Wetzel

Aus Sicht von Joe Biden ist Wladimir Putin eher Strassenschläger als Staatsmann. Aber wenn es um den Frieden in Europa ging, redete er mit ihm, so wie hier im Juni 2021 in Genf. Foto: Peter Klaunzer (Keystone, DPA)

Joe Biden hat den Kalten Krieg miterlebt. Er war ein Kind, als russische Panzer in den 50er-Jahren in Berlin und Budapest die Volksaufstände niederwalzten. Er war ein junger Mann, als Amerika und die Sowjetunion Anfang der 60er zweimal an den Rand eines Krieges gerieten, 1961 wegen des Baus der Mauer in Berlin und 1962 wegen der russischen Raketen auf Kuba. Er hat als Senator die Stellvertreterkriege gesehen, die Washington und Moskau in den 70er- und 80er-Jahren auf der ganzen Welt ausgefochten haben, von Vietnam über El Salvador bis Afghanistan. Er hat die Krisen des Kalten Krieges erlebt, die Zeiten der Entspannung – und das Ende: den Fall der Mauer und die Auflösung der Sowjetunion.