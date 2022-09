Angriffige Wahlkampfrede – Biden gibt den dunklen Ritter Joe Biden nennt Donald Trump eine Bedrohung für die Demokratie. Demokraten feiern ihn als Superhelden, Republikaner reden von Nazi-Propaganda. Fabian Fellmann aus Washington

In einer eindringlichen und angriffslustigen Rede hat US-Präsident Joe Biden vor dem Niedergang der amerikanischen Demokratie durch seinen Vorgänger Donald Trump gewarnt. Foto: Keystone

Es war ein wahrlich bemerkenswerter Auftritt von Joe Biden am Donnerstagabend vor der geschichtsträchtigen Independence Hall in Philadelphia. Die Glocken schlugen die achte Abendstunde, da öffnete sich deren Tür und gab den Blick auf eine grosse USA-Fahne frei. Heraus traten zwei Marines in ihren zeremoniellen Uniformen, die sich zu beiden Seiten der Tür aufstellten. Der Präsident der Vereinigten Staaten erschien in der Tür, Hand in Hand mit seiner Frau.

Galant gab Joe Biden seiner Frau Jill noch den obligaten Kuss, bevor er sie verabschiedete – und sich am Rednerpult in «DarkBiden» verwandelte. Unter diesem Namen kursieren im Internet seit einigen Tagen Bilder des US-Präsidenten, die ihn als unheimlichen Superhelden mit roten Laseraugen zeigen, angelehnt an den dunklen Ritter Batman.

Noch vor wenigen Wochen war das ein Übername, mit dem sich die Republikaner über Biden lustig machten, den alten Mann, der einen schmachvollen Abzug aus Afghanistan verantwortete, mit seinen wichtigsten Projekten im Kongress auflief und mit seiner Partei auf eine sichere Niederlage bei den Zwischenwahlen im November zuzusteuern schien.

Statt sich darüber zu ärgern, haben die Demokraten «DarkBiden» seither kurzerhand positiv neu besetzt. Sie feiern damit inzwischen den Wahlkämpfer, der in den vergangenen zwei Monaten ein Wahlversprechen um das andere eingelöst hat, in der Gunst des Publikums Boden gut macht und mit seiner Partei möglicherweise doch noch die Mehrheit im Kongress halten kann.

Trump stehe für «Extremismus»

Nun inszenierte sich der US-Präsident selbst in einer Ansprache zur besten Fernsehsendezeit als «DarkBiden». Im dunklen Anzug stand er vor den dunkelrot beleuchteten Mauern der Independence Hall, die Augen zusammengekniffen, die Miene ernst. Nach einer kurzen Einleitung seiner Rede unter dem Titel «Die Seele einer Nation» ging er auf Angriff: Er kritisierte seinen Vorgänger namentlich und warnte eindringlich vor dessen Make-America-Great-Again-Ideologie, kurz Maga. «Donald Trump und die Maga-Republikaner vertreten einen Extremismus, der die Fundamente unserer Republik bedroht», rief Biden ins Mikrofon, vor sich ein Publikum handverlesener Gäste.

Trumps Anhänger respektierten die Verfassung nicht, sagte Biden, sie glaubten nicht an den Rechtsstaat, sie würden das Resultat einer freien und fairen Wahl nicht anerkennen. Dafür griffen sie das FBI an und drohten mit Gewalt auf den Strassen, rief Biden. Er spielte damit auf die Razzia in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago und dessen Folgen an. Vor kurzem hatte Senator Lindsey Graham dazu gesagt, im Fall einer Verurteilung Trumps seien Ausschreitungen zu erwarten – eine indirekte Aufforderung an Trumps Anhänger, sich genau so zu verhalten.

Amerika am Wendepunkt

Amerika sei jetzt an einem Wendepunkt, sagte Biden. Das Land müsse sich entscheiden, ob es vorwärts oder rückwärts gehen wolle. Trumps Leute zu wählen bedeuten, das Land zurückzuwerfen in eine Zeit, in der die Menschen weniger Rechte hatten, kein Recht auf Verhütungsmittel, kein Recht darauf, frei zu heiraten. Biden rief damit die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung in Erinnerung, ohne es explizit zu erwähnen.

Die Trump-Republikaner hätten eine Vision der «Dunkelheit», sagte Biden: «Sie blühen auf im Chaos. Sie leben nicht im Licht der Wahrheit, sondern im Schatten der Lügen.» Wie um ihn zu bestätigen, störten Trump-Anhänger die Rede mit Zwischenrufen. Sie hätten keinen Anstand, sagte Biden in einer etwas gewundenen Formulierung. Allzu parteiisch durfte er in einer offiziellen Ansprache als Präsident eigentlich nicht auftreten, doch reizte er seine Möglichkeiten bis an die Grenzen aus. Die Demokraten, die unabhängigen Wähler und die gemässigten Republikaner stellten das Licht der Hoffnung dar, rief Biden. Sie wolle er einen, um die amerikanische Demokratie zu retten.

Ein Referendum über Trump

Mit seiner Rede dürfte Biden jedoch kaum dazu beigetragen haben, das Land zu einen, wie die Reaktionen zeigen. Wohl hat er recht, wenn er Trump als Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Doch die gemässigten Republikaner, an die Biden appellierte, haben sich bei den Vorwahlen als kleine Minderheit herausgestellt. Donald Trump erhielt 2020 die Stimmen von 71 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern. Das war, bevor er mit allen Mitteln versuchte, sich an der Macht zu halten und dafür sogar seine bewaffneten Anhänger losschickte, das Kapitol zu stürmen. Auch war das, bevor ruchbar wurde, dass Trump am Ende seiner Amtszeit streng geheime Dokumente mitgehen liess. Dennoch wird eine Mehrheit seiner Wählerschaft empört darauf reagieren, dass Biden sie als Gefahr für das Land bezeichnet hat.

Biden dürfte eine solche Reaktion bewusst in Kauf genommen haben. Ihm geht es darum, die Zwischenwahlen zu einem Referendum über Donald Trump zu machen und dafür dieselbe Koalition zu mobilisieren, die ihm 2020 den Wahlsieg brachte; er kämpfe um die Seele der Nation, sagte er damals im Wahlkampf, den gleichen Titel trug nun seine Rede in Philadelphia. 2020 lag die Stimmbeteiligung so hoch wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. Nur mit einer derart starken Mobilisierung haben die Demokraten eine Chance, ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus zu verteidigen. Trotz jüngst gestiegenen Umfragewerten liegen die Demokraten noch immer im Rückstand.

Kriegsrhetorik von den Republikanern

Allerdings geht Biden damit auch ein Risiko ein. Noch während er sprach, hetzte der rechte Fernsehsender «FoxNews» die Gegenseite auf. «Ahnungsloser Biden versprüht Hass in dunkler, erbärmlicher Rede» lautete einer der harmloseren Kommentare. Moderator Tucker Carlson beschrieb die Optik von Bidens Rede als «blutroten Nazi-Hintergrund», und Moderatorin Tammy Bruce spekulierte, Biden hoffe wohl darauf, dass «jemand überschnappt und ein Funke gezündet wird».

Bei Fox zugeschaltete Gäste wie Stephen Miller, ein früherer Berater Trumps, nannten Biden einen «marxistischen Tyrannen», der den «Rubikon überschritten hat» – was in den USA als der Moment verstanden wird, an dem die Bürger das Recht erhalten, sich mit Waffengewalt gegen die Regierung zu wehren. Auch J.D. Vance, Senatskandidat der Republikaner in Ohio, verwendete Gewaltrhetorik: Biden habe «der Hälfte seiner Bürger den Krieg erklärt».

Trump will Capitolstürmer begnadigen

Trump reagierte für einmal wenig hitzig. Er stellte auf seinem Netzwerk «TruthSocial» ein Bild Bidens in kämpferischer Pose einem Bild gegenüber, auf dem er selbst eine amerikanische Fahne küsst. Wenige Stunden vorher aber hatte er seiner gewaltbereiten Anhängerschaft einen überdeutlichen Wink gegeben: Er finanziere die Anwaltskosten einiger Capitolstürmer, sagte Trump in einem Interview. Und sollte er noch einmal Präsident werden, würde er sie wahrscheinlich begnadigen. Auch Trump weiss den dunklen Ritter zu geben.

