Bilanz der Europareise – Biden erwartet einen langen Kampf – und sorgt für Verwirrung In seiner Abschlussrede der Europareise sorgte der US-Präsident für Aufsehen. Neue Versprechungen machte er nicht. Martin Suter

US-Präsident Joe Biden (l.) traf sich mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda (2.v.r.) in Warschau. Foto: Czarek Sokolowski

Zum Abschluss seiner dreitägigen Europareise hielt US-Präsident Joe Biden am Samstagabend in Warschau eine bereits im Voraus als «bedeutend» gekennzeichnete Rede. Vor dem Königspalast, umrahmt von überdimensionierten Flaggen der USA und Polens, beschwor er die Einheit des freiheitlichen Westens gegen Autokratien. Der Kampf um die von Russland angegriffene Ukraine werde lange und kostspielig sein, sagte Biden. Mit seinen Schlussworten rief der US-Präsident unverblümt zum Sturz von Wladimir Putin auf: «Um Gottes willen, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben!»