Sturm auf das Capitol – Biden attackiert Trumps «Netz aus Lügen» In seiner Rede zum ersten Jahrestag der Erstürmung des US-Capitol liess Joe Biden keinen Zweifel daran, wem er die Schuld für die Gewalt am 6. Januar gibt – Donald Trump. Hubert Wetzel aus Washington

«Wir können es uns nicht erlauben, eine solche Nation zu sein»: Joe Biden während seiner Rede in der National Statuary Hall. Foto: Keystone

Den Ort seiner Rede hatte Joe Biden mit Bedacht gewählt: die National Statuary Hall, einen der prachtvollsten Räume des Capitol, voller Säulen und Statuen. 1814 wüteten dort britische Besatzungssoldaten. Am 6. Januar 2021 waren es Trump-Anhänger, die über den Marmorboden trampelten, nachdem sie das Parlamentsgebäude attackiert hatten.

Am Donnerstag, dem ersten Jahrestag des Sturms auf das Capitol, stand der amerikanische Präsident in dem Saal – eine Art symbolische Rückeroberung. Schliesslich wollten die Angreifer vor einem Jahr verhindern, dass der Kongress den Wahlsieg von Joe Biden offiziell bestätigt. Dann, so hatte es ihnen der Wahlverlierer und damals noch amtierende Präsident Donald Trump eingeredet, könne er im Amt bleiben. Das war zwar genauso eine Lüge wie Trumps Gerede davon, dass er die Wahl gewonnen habe und die Demokraten ihm den Sieg gestohlen hätten. Aber die Menschen, die damals das Capitol stürmten, glaubten ihm. Und zig Millionen Amerikaner glauben diese Lüge immer noch.