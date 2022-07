Flickenteppich wird immer roter – Region Liestal verbietet nun auch 1.-August-Feuerwerk Immer mehr Gemeinden im Kanton Baselland verbieten wegen der anhaltenden Trockenheit das Abbrennen von Feuerwerk am 1. August.

Immer mehr Gemeinden im Kanton Baselland verbieten wegen der anhaltenden Trockenheit das Abbrennen von Feuerwerk am 1. August. So gilt beispielsweise ab sofort in der Region Liestal ein Feuerwerkverbot.

Dazu zählen Arisdorf, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg, Itingen, Lausen, Liestal, Lupsingen, Seltisberg und Ziefen. Dies teilte die Stadt Liestal am Mittwoch mit. Auch Himmelslaternen dürfen nicht verwendet werden.

Auch die Gemeinden Aesch, Reinach, Biel-Benken, Sissach, Duggingen oder Laufen haben bereits ein Feuerwerkverbot erlassen. Somit gehen die Gemeinden weiter als der Kanton Baselland.

Auf Kantonsebene gilt in Baselland ebenso wie in Basel-Stadt nach wie vor Waldbrand-Stufe 4 von 5. Demnach gilt ein absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern. Wer Feuerwerk abbrennt, muss mindestens 200 Meter von einem Wald entfernt stehen. Der Kantonale Krisenstab Baselland wird am Freitag noch einmal zusammensitzen und über ein Feuerverbot fürs Offenland (Wiesen und Landwirtschaft) beraten.

Strikter sieht es in den Kantonen Aargau und Solothurn aus. Während letzterer schon vor einer Woche ein absolutes Feuerverbot im Hinblick auf den Schweizer Nationalfeiertag verhängte, folgte an diesem Mittwochmorgen ein entsprechender Entscheid des Kantons Aargau. «Grund dafür sind die ausbleibenden oder unzureichenden Niederschläge sowie die aktuellen Wetterprognosen, wonach es heiss und trocken bleibt», erklärt der Kantonale Führungsstab in einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen. Das Feuerverbot gelte auch für Gross- und Kleinfeuerwerke sowie Vulkane und Ähnliches.

