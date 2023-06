Neues Quartier in Birsfelden – Bezahlbarer Wohnraum an zentraler Lage Im September soll ein Quartierplan verabschiedet werden, der Birsfelden 85 Wohnungen bescheren soll. Mit vielen Grün- und Freiflächen. Daniel Aenishänslin

Wo einst die Birsfelder Gemeindeverwaltung domiziliert war, soll neuer Wohnraum entstehen. Foto: Henry Muchenberger

Nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung an die Hauptstrasse, wurde das Areal an der Hardstrasse frei für eine neue Nutzung. Inzwischen wird die Quartierplanung für die beschliessende Gemeindeversammlung von kommendem September zu Ende gebracht. Wohnungen sollen entstehen, deren attraktive Mietpreise langfristig gesichert sein sollen, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung.

Das Areal Hardstrasse bleibt demnach Gemeindeeigentum. Aufgeteilt wird es in drei Baurechtsparzellen. Geplant darauf sind 85 Wohnungen von 2,5 bis 4,5 Zimmern. Vorgesehen sind drei frei stehenden Neubauten sowie der Bestandesbau. Dazwischen zu liegen kommen gemeinschaftliche und private Gärten, autofreie Freiräume sowie ein öffentlicher Park. Das alles an zentraler Lage. Offene Flächen sollen der Bevölkerung Freiräume bieten. Voraussichtlich ab 2024 kann mit der konkreten Planungen des durchgrünten Wohnquartiers begonnen werden.

Vorhabe übertroffen

Das Baurecht geht an die Eisenbahner-Baugenossenschaft beider Basel sowie die Wohnbaugenossenschaft Hagnau, die beide bereits eng mit Birsfelden verbunden sind. Auch im Boot ist «Wohnstadt» Bau- und Verwaltungsgenossenschaft Basel. Die getroffene Auswahl übertreffe die Vorgabe des «Reglement zur Förderung der Wohnungsvielfalt und des preisgünstigen Wohnangebots in Birsfelden», wonach in Quartierplanverfahren auf gemeindeeigenen Parzellen mindestens die Hälfte des geplanten Wohnungsangebots durch gemeinnützige Bauträgerschaften erstellt und betrieben werden müssten, schreibt die Gemeinde.











Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

