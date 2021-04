Starkünstler gibt alles – Beyeler-Museum wird geflutet Olafur Eliasson demontiert die Fenster der Fondation Beyeler und flutet das halbe Museum mit neongrünem Wasser. Ein Spektakel sondergleichen. Christoph Heim

Blick auf die fensterlose Südfassade der Fondation Beyeler mit dem neongrünen Wasser, das vom Teich bis in die Innenräume reicht. © 2021 Olafur Eliasson, Foto: Pati Grabowicz

Warum nicht aufs Ganze gehen? Die Idee des Museums negieren? Die Bilder rauswerfen und die Natur reinlassen? Disruptiv nennt man eine solche Veränderung im neoliberalen Jargon. Anarchistisch mutet der Eingriff an, den der Konzeptkünstler Olafur Eliasson in der Fondation Beyeler vorgenommen hat. Er versteht seine radikale Intervention als Denkübung, als Erlebnisangebot, als Wahrnehmungsschule oder einfach als Einladung zur Meditation.

Für die «Life» genannte Ausstellung hat der isländisch-dänische, in Berlin lebende Künstler die dreiteilige Fensterfront des Museums kurzerhand abmontieren lassen. Dann wurde die Hälfte der Ausstellungssäle geflutet. Der Wasserspiegel des Teiches vor dem Museum hat man zu diesem Zweck um zehn Zentimeter erhöht. Nun ist der Boden der Ausstellungssäle, die mit einer wasserdichten Folie abgedichtet sind, bis in die Mitte des länglichen Gebäudes mit giftgrün gefärbtem Wasser bedeckt. Das leuchtende Neongrün, das den Sälen ein total künstliches Aussehen verleiht, ist dem ökologisch unbedenklichen Farbstoff Uranin zu verdanken.

Fliessende Grenze zwischen Gebäude und Park. © 2021 Olafur Eliasson, Foto: Pati Grabowicz

Damit die Besucherinnen und Besucher den von dem Architekten Renzo Piano entworfenen, auch in der ausgeräumten Version hinreissend schönen Museumsbau betreten können, führt ein Steg aus hölzernen, dunkel gebeizten Planken aus dem Park über den Teich hinein in die Säle. Vom Park aus gesehen, führt der Steg auf der rechten Seite in das Gebäude und durchquert die überfluteten Räume, um das Museum auf dessen Westseite zu verlassen.

Das Wasser als Bildgenerator

Wo normalerweise Claude Monets «Seerosen» hängen, gibt es jetzt nur weisse Wände zu sehen. Eliasson macht also radikal Schluss mit dem White Cube, wie man das Ausstellungskonzept, Kunst in weissen Räumen zu präsentieren, nennt. Die Wände sind jetzt gewissermassen von der Bühne auf die Zuschauerbänke verwiesen, denn nun spielt sich die ganze Kunst auf dem fluide gewordenen Boden ab.

Schwimmpflanzen: Kleine Wasserlinse, Froschbiss und Muschelblume. © 2021 Olafur Eliasson, Foto: Pati Grabowicz

Im Neongrün des Wassers spiegeln sich nicht nur die Architektur und die Landschaft, sondern schwimmen auch unzählige Zwergseerosen, Muschelblumen, Wasserfarne. Da das Wasser durch eine leichte Strömung in Bewegung gehalten wird, bilden die Wasserpflanzen immer wieder neue Muster auf der neongrünen Wasseroberfläche. Ganz ähnlich wie in Claude Monets Garten in Giverny, der als eine Art Bildgenerator gedacht war, der den Meister zu immer neuen Gemälden verführte, entstehen auch in Eliassons Teich fortwährend neue Bilder. Und beim Blick aus dem Innern des Gebäudes hinaus in den Park ergeben sich dank der Fenster- und Türöffnungen Bilder, die aussehen, wie wenn sie gerahmt wären.

Bei dieser Installation lösen sich die Grenzen zwischen Natur und Kultur, Licht und Farbe, Tag und Nacht, Besucher und Künstler, Museum und Alltag mehr und mehr auf. Die Natur im Park vor dem Museum dringt förmlich in das Gebäude ein, das wiederum den Park zu umarmen scheint. Nicht nur Wasserpflanzen, auch Insekten, Enten und sogar Fledermäuse bevölkern je nach Tageszeit die Hallen der Kunst, die rund um die Uhr geöffnet bleiben. Und ja, auch die Menschen können die Installation des Nachts betreten. Die «Life»-Ausstellung ist täglich 24 Stunden geöffnet.

Das blaue Wunder in der Nacht

In der Nacht ändern die Innenräume des Gebäudes ihr Aussehen nochmals radikal. Dann erhellen Neonröhren mit Schwarzlicht die Räume. Sie tauchen die weissen Wände in hellblaues Licht. Die grüne Wasseroberfläche wird unter den Fluoreszenzlampen zu einer milchigen Flüssigkeit, auf der sich die Pflanzen in einer dunkelgrünen, ja beinahe schwarzen Färbung abzeichnen. So sehr Eliasson in seiner Ausstellung der Natur zum grossen Auftritt verhilft, so künstlich und zugleich hinreissend schön wirkt das alles. Selten wird einem so bewusst wie hier, dass Farben aus Lichtwellen bestehen und den Gegenständen nicht anhaften, sondern sich je nach Licht verändern können.

Blaue Neonröhren erhellen die Fondation in der Nacht. © 2021 Olafur Eliasson, Foto: Pati Grabowicz

Die Nacht wird in dieser Ausstellung in Riehen zum Tag und die Dämmerungszeit zum Grossereignis, weil sich dann innerhalb einer Stunde das Aussehen des Museums völlig verändert. Dann entpuppt sich die offene, fensterlose Fassade des Gebäudes, das einem ja immer auch ein bisschen an eine dreischiffige Kirche erinnert, als ein Triptychon. Was unter einem blauen oder wolkenverhangenen Himmel auf grünem Grund ganz in Weiss erstrahlt, verwandelt sich in der abendlichen Dämmerung allmählich in ein helles Blau, das sich vor einem völlig schwarzen Hintergrund abhebt. So bringt Eliasson mit der Vertreibung der Kunstwerke aus dem Museum sowohl die bildnerische Kraft des Wassers und seiner Pflanzen als auch jene des Gebäudes auf ungeahnte Weise zur Geltung.

Die Ausstellung in der Fondation Beyeler dauert bis in den Juli. Sie ist täglich 24 Stunden geöffnet. Für den Besuch tagsüber muss ein Billett gebucht werden. In der Nacht ist der Eintritt gratis. Weitere Informationen und Bilder gibt es auf den Internetseiten der Fondation Beyeler und von Olafur Eliasson.

