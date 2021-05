Basler Hafen – Bewusstlose Frau im Gebüsch: Das sind die ersten Erkenntnisse Am Samstagabend wurde im Basler Hafen eine bewusstlose Frau gefunden. Die Staatsanwaltschaft äussert sich zum Stand der Ermittlungen. Mirjam Kohler Basler Zeitung

Die Frau wurde auf Höhe der Uferstrasse 90 gefunden. Screenshot: Google Streetview

Passanten fanden am Samstagabend eine jüngere, nicht ansprechbare Frau in einem Gebüsch neben einem Parkplatz am Basler Hafen und wählten den Notruf. Bis die Rettungskräfte eintrafen, kümmerte sich ein Securitas-Mitarbeiter um die Bewusstlose. Die Frau wurde auf den Notfall gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt veröffentlichte am Sonntag einen Zeugenaufruf, da zu diesem Zeitpunkt ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte.

Inzwischen sind die Ermittlungen fortgeschritten. Der Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, Peter Gill, schreibt auf Anfrage dieser Zeitung: «Wir gehen nicht von einem Delikt aus.» Die Untersuchungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen.

