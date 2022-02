Einkehren: Landgasthof Hirschen in Diegten – Bewährtes, modern interpretiert Seit rund 180 Jahren werden im Hirschen Gäste bewirtet. Mit dem Wirtepaar Dani und Dino Mengisen sorgen zwei Enthusiasten für frischen Wind und gastronomische Inspiration. Heiner Oberer

Seit rund sieben Jahren führen Dino und Dani Mengisen den Hirschen in Diegten. Im Jahr 2017 haben sie den Landgasthof schliesslich gekauft. Foto: Dominik Plüss

Wer Küchenchef Dino Mengisen (40) und seinem Team genau auf die Finger schauen will, kann das am besten am Chef’s Table in der Küche tun. «Der Tisch für vier Personen ist sehr beliebt. Das Kochen vor dem Gast bedeutet aber auch, dass wir nicht in der Küche herumbrüllen können», sagt der Küchenchef mit einem Augenzwinkern. Mengisen, der in Eptingen aufgewachsen ist, wirtet zusammen mit seiner Ehefrau Dani (40) und einem vierköpfigen Team seit rund sieben Jahren im Hirschen. 2017 haben die beiden den Landgasthof schliesslich gekauft.