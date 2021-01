Gibt es einen speziell schwierigen Schlag im Tischtennis?

Das kann man so allgemein nicht sagen, es kommt ganz auf die Person an. Ich beispielsweise habe meine Stärke auf der Vorhandseite, die Rückhand ist für mich unter Druck schwieriger zu spielen. Bei anderen Spielern ist es genau umgekehrt. So gesehen gibt es keine Schläge, die allen gleich viel Mühe bereiten.