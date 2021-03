Baselland kritisiert Corona-Strategie – «Bevölkerung will nicht wöchentlich auf Taskforce warten» Der Baselbieter Regierungsrat möchte Anfang April Innen- und Aussenbereiche von Restaurants öffnen. Er bemängelt die Strategie der Landesregierung in «Kleinschritten». Simon Bordier

Der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) fordert im Namen des Regierungsrats weitergehende Lockerungsmassnahmen. (Archivbild) Foto: Nicole Pont

Der Kanton Baselland fordert vom Bundesrat breiter angelegte Lockerungsmassnahmen wie etwa die Öffnung von Restaurants Anfang April. Dies geht aus einem Positionspapier hervor, das die Baselbieter Regierung im Rahmen der Anhörung der Kantone durch den Bund erarbeitet hat.

Auch wenn sich der Regierungsrat «im Grundsatz» mit dem Lockerungsplan des Bundes einverstanden zeigt, so kritisiert er Öffnungen in vielen kleinen Etappen. Es gelte, «Kleinschritte in rascher zeitlicher Abfolge» zu vermeiden. «Die Glaubwürdigkeit eines solchen Vorgehens ist auf längere Sicht nicht zu halten», schreibt die Kantonsregierung; dies führe im Gegenteil «zu unnötigen Vorwürfen wie ‹Überregulierung›, ‹Mikromanagement›, ‹Corona-Diktatur› usw.»

Auch auf die zahlreichen Pressekonferenzen in Bundesbern ist man im Baselbiet nicht besonders gut zu sprechen: «Die Bevölkerung will nicht weiterhin wöchentlich gebannt auf den Bundesrat oder die Science-Taskforce warten, um zu erfahren, was nun wohl als Nächstes gelten könnte.»

Etwas später öffnen, dafür richtig

Die Baselbieter Regierung schlägt stattdessen vor, auf den nächsten Lockerungsschritt am 22. März zu verzichten und stattdessen am 1. oder 6. April ein breites Öffnungspaket ins Auge zu fassen. Dazu gehört für den Regierungsrat – im Unterschied zu den Plänen des Bundes – die Öffnung von Gastbetrieben im Aussen- wie auch im Innenbereich. «Die Restaurants sollen ab Anfang April mit strengen Schutzkonzepten auch im Innenbereich wieder bis 23 Uhr öffnen können.»

Im Veranstaltungsbereich (Konzerte, Theater et cetera) spricht sich die Kantonsregierung gegen fixe Personen-Obergrenzen aus und plädiert für das sogenannte Basler Modell mit individuell ausgearbeiteten Schutzkonzepten. Ob die Massnahmen tatsächlich Anfang April gelockert werden, möchte sie davon abhängig machen, wie sich die epidemiologische Lage am 24. März präsentiert. Wie Baselland fordern auch die Kantone St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Uri und Schwyz Restaurantöffnungen; sie aber wollen diese schon am 22. März umsetzen.

«Das Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems wird deutlich geringer sein als während der ersten und zweiten Welle.» Regierungsrat Thomas Weber

Der Gefahr einer dritten Welle sei man sich bewusst, schreibt der Baselbieter Regierungsrat. Allerdings werde mit fortschreitender Impfung der besonders gefährdeten Personengruppen das Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems deutlich geringer sein als in der ersten und der zweiten Welle, zeigt er sich überzeugt. Man erachte dieses Risiko «unter einer gesamtheitlichen Sicht als tragbar». «Sorge bereitet uns daher, dass der Bund seine Entscheide in der Pandemiefrage offenbar weiterhin auf rein inzidenzbezogene Richtwerte abstellen will.» Drei der vier Richtwerte beruhten auf Fallzahlen, das heisst auf positiven Testresultaten.

Mit der Veröffentlichung dieses Positionspapiers macht der Kanton Baselland einmal mehr seine Unterstützung, aber auch die Differenzen zur Strategie des Bundesrats deutlich. Längst nicht alle Kantone publizieren ihre Stellungnahmen zur Corona-Strategie, die sie während der Anhörung durch den Bund abgeben. Stattdessen verweisen sie auf die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), welche die Positionen der Kantone zusammenfasst. Die GDK hat am Dienstag in Erinnerung gerufen, dass sie sich grundsätzlich hinter das vorsichtige und schrittweise Vorgehen des Bundesrats stelle.

In Basel-Stadt behält die Regierung ihr Papier unter Verschluss. Aus Äusserungen und Entscheidungen aus der Vergangenheit ist aber allgemein bekannt, dass die Regierung des Stadtkantons einen restriktiveren Kurs in der Pandemie befürwortet als jene auf der Landschaft. Der Bundesrat gibt am Freitag seinen Entscheid zu den weiteren Öffnungsschritten bekannt.