Aesch sagt Ja zum Dom – Bevölkerung trägt umstrittenes Millionenprojekt mit An der Gemeindeversammlung unterstützt eine Mehrheit der Einwohner den Kredit für das neue Sport- und Kulturzentrum. Noch vor Ort wird bereits das Referendum aufgegleist. Benjamin Wirth

Der Aeschemer Gemeinderat stellt sich der stimmberechtigten Bevölkerung, die am Dienstagabend beim Kunstrasenfeld Löhrenacker zahlreich erschienen ist. Foto: Nicole Pont

Schweissgebadet unter der Corona-Maske: Die Gemeindeversammlung in Aesch war eine hitzige Angelegenheit. Nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen beim Sportplatz Löhrenacker, auf dem die Versammlung stattgefunden hat. Die rund 380 Anwesenden stimmten am Dienstagabend über den Kredit für das neue Kultur- und Sportzentrum, den Dom, ab.

Satte 19,5 Millionen Franken soll die neue, in der Region einmalige Halle kosten, in der bis zu 1800 Zuschauer Platz hätten. Dabei handelt es sich aber nicht um Gigantismus, wie Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher (SP) sagt. Sondern: «Der Dom ist für die Vereine. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass sie keinen oder viel zu wenig Platz haben.» Die Stimmbevölkerung sieht das ähnlich. Der Millionenkredit wurde mit einem grossen Mehr von 252 Ja- zu 116 Nein-Stimmen bei 8 Enthaltungen abgesegnet.