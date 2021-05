Eine Annäherung an die Roma – Bettler verstricken sich in Widersprüche Geplant war ein Treffen mit mehreren Bettlerinnen und Bettlern in Basel. Es kamen aber nur Giorgio und Maria. Das Protokoll einer Kontaktaufnahme. Alessandra Paone

Das Ehepaar Giorgio und Maria im De-Wette-Park. Foto: Dominik Plüss

Polizeidirektorin Stephanie Eymann hat soeben die Pläne des Regierungsrats für ein «ausgedehntes» Bettelverbot in Basel-Stadt angekündigt. Es ist Montag, der 17. Mai. Was passiert mit den betroffenen Bettlerinnen und Bettlern, sollte es tatsächlich zu einer Gesetzesänderung kommen? Werden sie Basel verlassen? Vor dem Eingang des Hauptbahnhofs treffe ich auf das Paar Giorgio und Maria; er ist 31, sie 25 Jahre alt.

Die beiden sind redefreudig, vor allem Giorgio. Er erzählt von seiner Familie, seiner kranken Mutter und den fünf Geschwistern in Rumänien, diesem «Drecksstaat», von seinen beiden Kindern, dem Zimmer in Mulhouse, in dem er mit seiner Frau zurzeit lebt. Davon, dass er gerne arbeiten würde. Maria nickt. Was denn die Basler Regierung bereit sei zu tun für sie und die anderen Roma-Bettler, fragt die junge Frau im roten, bodenlangen Rock und der weissen Trainerjacke.