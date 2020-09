Rückgang im Herbst nicht absehbar – Bettler trotzen der Kälte – und könnten noch lange bleiben Es ist ungemütlich kalt in der Region, und die 90 Tage, welche die Bettler ohne Bewilligung in Basel bleiben dürfen, gehen zu Ende. Dass sich die Situation deshalb entspannt, ist aber alles andere als klar. Robin Rickenbacher

Noch sind die Bettler trotz sinkender Temperaturen in Basel aktiv. Foto: Dominik Plüss

Montagmorgen, 9 Uhr in der Früh. Eine Gruppe Bettler, die sich im Pavillon in der Elisabethenanlage nahe dem Bahnhof SBB niedergelassen hat, kommt in Bewegung. Schwere Decken werden zur Seite geschlagen und verstaut. Matratzen und Schaumstoffunterlagen werden zusammengerollt, dicke Kleidungsstücke in Koffer gepackt. Ein Windfang, hergestellt aus einer Plastikplane, hängt am Geländer, das den Pavillon umgibt. Trotz wärmender Sonne ist es noch immer empfindlich kühl. Wenig später gehen die Bettler in verschiedene Richtungen davon, um auf den Strassen um Geld zu bitten.