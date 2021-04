Weil Rumänien nun ein Risikoland ist – Bettler sollen in angemieteten Unterkünften in Quarantäne Neu gilt für alle, die von Rumänien in die Schweiz einreisen, eine Quarantänepflicht. Auch für die bettelnden Roma. Der Kanton bietet ihnen nun Obdach an, damit sie sich isolieren können. Annehmen werden sie es aber kaum. Robin Rickenbacher

Die Bettler sind in Basel nach wie vor stark präsent, wie etwa am Bahnhof SBB. Foto: Dominik Plüss

Der Frühling scheint endgültig in der Region angekommen zu sein. Die Temperaturen steigen, es zieht die Menschen wieder nach draussen. Auch die Bettler sind in der Stadt noch immer zahlreich unterwegs. «Wir haben das Gefühl, dass wieder mehr von ihnen in den Parks übernachten», sagt Yvonne Aellen, Leiterin Grünflächenunterhalt bei der Stadtgärtnerei. Bei der Elisabethenanlage etwa würden die Bettler seit kurzem nachts nicht mehr allein den Pavillon, sondern auch die Rasenfläche besetzen.

Dabei reisen offenbar immer wieder neue Bettelnde an. So sagt Toprak Yerguz, Mediensprecher der Basler Polizei: «Aufgrund der Beobachtungen unserer Polizisten kann man sagen, dass es unter den Bettlern immer wieder zu einem Austausch kommt.» Es kommen also neue Bettler, während andere wieder abreisen. Doch die Einreise ist seit kurzem mit Auflagen verbunden. Denn Rumänien, woher die Bettler fast ausschliesslich kommen, ist seit dem 22. März auf der Risikoliste des Bundes. Somit müssen sich alle Rumänen bei ihrer Ankunft bei den kantonalen Behörden melden. Und für zehn Tage in Quarantäne.