Debatte zu Armen – Bettler sollen für das Betteln eine Bewilligung einholen Stephanie Eymann fordert eine Allmendbewilligung für Bedürftige. Die Behörden wollen davon nichts wissen. Martin Regenass

Ob die Bettelnden in Banden organisiert sind, ist für die Polizei schwierig nachzuweisen. Deshalb könnte die Allmendbehörde aktiv werden. Foto: Martin Regenass

In Basel ist eine Debatte rund um das Betteln ausgebrochen. Seit einigen Wochen fallen Menschen aus osteuropäischen Ländern auf, die Passanten in einer aggressiven und frechen Art um Geld angehen. Der Hintergrund, so vermuten es vor allem bürgerliche Politiker, könnte die Lockerung des Bettelverbots in Basel-Stadt seit dem 1. Juli sein. Betteln ist kein Straftatbestand mehr, und die Polizei kann um Almosen Bittende nicht mehr büssen – es sei denn, sie kann ihnen Bandenmässigkeit nachweisen. Wie Polizeisprecher Martin Schütz gegenüber Medien erklärte, sei jedoch die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation den Bettlern schwer nachzuweisen.