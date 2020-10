Stadtgärtnerei greift durch – Bettler müssen den De-Wette-Park räumen Die Bettlergruppe muss tagsüber den Pavillon nahe dem Bahnhof SBB freigeben. Was am Morgen nicht verschwunden ist, wird entsorgt. Dadurch soll der Park für die Öffentlichkeit wieder zugänglicher werden. Robin Rickenbacher

Ein Bild vergangener Tage: Neu müssen die Bettler den Tag über den Pavillon im De-Wette-Park räumen. Foto: Nicole Pont

Das Bild ist über die Wochen zu einem altbekannten geworden: der Pavillon des De-Wette-Parks, der mit Decken, Koffern und Matratzen besetzt ist. Eine grössere Gruppe Bettler hat dort seit geraumer Zeit ihr Lager aufgeschlagen. Sie übernachten im Rondell und lassen tagsüber ihre Habseligkeiten dort zurück, während sie in der Stadt unterwegs sind.

Nun zeigt sich denjenigen, die tagsüber im Park nahe dem Bahnhof SBB unterwegs sind, ein ganz anderes Bild: Der Pavillon ist geräumt. Leer steht er da, von Bettlern keine Spur. Haben sie sich etwa wegen der immer kälter werdenden Temperaturen zurückgezogen, oder sind sie gar aus Basel abgereist? Nein, sagt Toprak Yerguz, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, auf Anfrage. Der Wegzug der Bettler sei vielmehr das Ergebnis eines Gesprächs, das Vertreter der Polizei und der Stadtgärtnerei mithilfe eines Dolmetschers mit den Bettlern geführt haben. «Den Bettelnden wurde erklärt, dass sie sich tagsüber nicht im Park aufhalten dürfen und alles wegräumen müssen, was sie nachts allenfalls benötigt haben», so Yerguz. Zu diesem Gespräch sei es in der vergangenen Woche gekommen.