Niemand soll erfrieren – Bettler bekommen in Basel ein Dach über den Kopf Die Regierung bewilligt bis zu eine Viertelmillion Franken, damit die Männer-Notschlafstelle für die Obdachlosen freigeräumt wird. Für hiesige Randständige werden dafür Hotelzimmer angemietet. Sebastian Briellmann , Alessandra Paone

Die Bettler frieren draussen – nun hilft ihnen die Regierung. Foto: Dominik Plüss / Tamedia AG

Draussen ist es kalt und einsam, und wohl niemand bestreitet, dass kein Mensch bei diesen Bedingungen unter freiem Himmel übernachten muss, wenn er nicht will. Das gilt natürlich auch für die Bettler, die noch immer stoisch jeden Abend ihre Plätze im Freien beziehen. Nun hat die Basler Regierung gehandelt – genauer das Departement für Wirtschaft, Umwelt und Soziales von Christoph Brutschin. Aus dem sogenannten regierungsrätlichen Kompetenzkonto werden maximal 250’780 Franken für die Unterbringung von Obdachlosen aus dem EU/Efta-Raum gesprochen.

Rudolf Illes, Leiter der Sozialhilfe, schreibt auf Anfrage, dass die Bettler in den drei Monaten, in denen sie sich hier bewilligungsfrei aufhalten dürften, eigentlich selber für ihren Unterhalt aufkommen müssten – der Regierungsrat will aber dafür sorgen, «dass bei tiefen Temperaturen niemand, der sich in unserem Kanton aufhält, draussen schlafen muss – ausser er will das ausdrücklich».