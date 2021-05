17 Songs von Basler Promis – Bettina Schelker Die Auswahl für die BaZ machte die Basler Singer-Songwriterin so wie vieles in ihrem Leben – zupackend. Julia Konstantinidis

Bettina Schelker ist Musikerin, Boxerin und Aktivistin. Foto: Andrin Wellenzohn

Dem Reisen im Tourbus kann Bettina Schelker viel Positives abgewinnen – zum Beispiel, dass dann genügend Zeit vorhanden ist, um viel Musik zu hören. «Leider begleitet mich gerade sehr wenig Musik im Alltag», schreibt die Singer-Songwriterin aus bekannten Gründen jetzt aber zu ihrer Playlist dazu. Schelker, die nebst ihrem Engagement als Musikerin mit ihrer Ehefrau auch eine internationale Schule in Oberwil leitet, hat in der aktuellen Situation «fast keine Zeit, um mich einfach mal aufs Sofa zu legen und mir ein Album anzuhören». Die Zusammenstellung ihrer 17 Songs geschah deshalb ohne viel Nachdenken. Es sind die ersten 17 Lieblingssongs der Basler Sängerin, die ihr in folgender Reihenfolge in den Sinn kamen.