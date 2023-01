Landhockeyspielerin Emily Esser – Bett, Kühlschrank, Etagendusche – und ein Traum Für ihren Sport zieht sie 16-jährig nach Kanada. Am College fehlt für neue Freundschaften die Zeit, Partys sind verboten – doch die Schweizerin ist glücklich so. Annick Vogt

Emily Esser spielt für die Lions der York University in Toronto. Foto: Dominique Meienberg

Alkohol während der Saison? Verboten. Partys? Verboten. Drogen sowieso. Was für andere Teenager nach viel Verzicht klingt, hat Landhockey-Spielerin Emily Esser ganz freiwillig gewählt. Mehr noch: Sie hat sich vertraglich dazu verpflichtet. Im Sommer schrieb sich die 19-Jährige bei der York University in Toronto ein, nun testet eine Ärztin alle zwei Wochen, ob die talentierte Sportlerin aus dem fernen Europa sich an ihre Pflichten hält. Ein Verstoss hätte den Ausschluss aus dem Team zur Folge.