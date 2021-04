Totgeglaubter sass in zweiter Klasse – Moderna-Mitarbeiter zwingt im Wallis SBB-Schnellzug zum Halt – und steigt ein Ein betrunkener Mann war nach einer Feier zu Fuss auf den Bahngleisen unterwegs und zwang dadurch einen Lokführer zur Notbremse. Während dieser nach einer Leiche suchen liess, hatte der US-Amerikaner bereits in der zweiten Klasse Platz genommen. red

In den Lonza-Werken in Visp lässt das Biotech-Unternehmen Moderna seit geraumer Zeit ihren Covid-Impfstoff herstellen. Mitarbeiter waren bereits vor Monaten in der Region aktiv. Nun sorgt einer dieser Mitarbeiter für Schlagzeilen. Wie der «Walliser Bote» berichtet, traf sich im vergangenen Dezember ein Mittdreissiger mit Arbeitskollegen zum Feiern in einem Restaurant in Turtmann VS. Als sich der US-Amerikaner gegen Mitternacht zu Fuss auf dem Heimweg machte, suchte er vergeblich nach dem Bahnhof, fand jedoch die Gleise und folgte diesen in Richtung Visp.

Schliesslich brauste ein Schnellzug mit 120 km/h über die Gleise. Gemäss der Lokalzeitung erkannte der Lokführer, dass eine männliche Person die Gleise unmittelbar vor dem Zug überquert hatte, und befürchtete, diese erfasst zu haben. Eine Notbremsung wurde eingeleitet und die Bahnleitzentrale informiert.

Totgeglaubter sitzt in der zweiten Klasse

45 Minuten ging auf dem betroffenen Gleisabschnitt nichts mehr. Mitarbeiter der SBB suchten um und hinter dem Zug vergebens nach dem erfassten Mann. Schliesslich bemerkte der Lokführer, dass ein Türöffner von aussen betätigt worden war und eine Person in den Zug gestiegen sein musste. Wie sich schliesslich herausstellte, handelte es sich dabei um den totgeglaubten Gleisüberquerer. Der Mann hatte unverletzt in der zweiten Klasse Platz genommen.

Der Vorfall ereignete sich im Dezember 2020, wurde jedoch durch den Strafbefehl, der dem «Walliser Boten» vorliegt, publik. Der Moderna-Mann wurde vom Schaden- und Strafrechtszentrum der SBB angezeigt und von der Staatsanwaltschaft Oberwallis wegen «fahrlässiger Störung des Eisenbahnverkehrs» für schuldig befunden. Er erhielt eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 140 Franken. Zusätzlich muss er eine Busse von 1050 Franken sowie 600 Franken Verfahrenskosten bezahlen.

