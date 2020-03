Blaufahrt im Aargau – Betrunkener Automobilist flieht vor Polizei und landet in der Reuss Ein alkoholisierter Porschefahrer ist ohne Führerausweis in Rottenschwil AG von der Polizei geflüchtet.

Das verunfallte Auto in der Reuss. Foto: Kapo Aargau

Ein betrunkener Automobilist ohne Fahrausweis ist am Samstagabend in Rottenschwil AG vor der Polizei geflohen und in der Reuss gelandet. Verletzt wurde niemand. Der 38-jährige Lenker verliess sein Auto selbst und schwamm an Land.

Er missachtete bei einer Verkehrskontrolle das Stoppzeichen der Polizei, wie diese am Sonntag mitteilte. Er floh und verlor bei der Reussbrücke in Rottenschwil die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Wie sich zeigte, war der Mann stark alkoholisiert. Zudem war ihm der Fahrausweis bereits entzogen worden. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Das Auto, ein Porsche Cayenne, wurde total beschädigt. Polizeitaucher fischten das Wrack zusammen mit einer Bergungsfirma am Sonntagmorgen aus der Reuss.

( SDA )