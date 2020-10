Vandalismus im Basler Tierheim – Betrunkene Jugendliche hinterlassen Zerstörungsspur Auf Aufnahmen von Überwachungskameras ist zu sehen, wie sieben Jugendliche das Tierheim an der Birs beschädigen und beschmutzen. Nun will die Stiftung TBB Schweiz das Areal einzäunen. Andrea Schuhmacher

Erst 2018 fand die Neueröffnung des Tierheims an der Birs statt. Seitdem wurde zweimal eingebrochen und kam es sechsmal zu Vandalenakten. Foto: Nicole Pont

«Sie sollten lieber in einen Boxclub gehen, um ihre Aggressionen loszuwerden», sagt Béatrice Kirn, Geschäftsleiterin der Stiftung TBB Schweiz. Sie ist empört über die Vanadalenakte auf dem Areal des Tierheims an der Birs: In der Nacht vom Freitag auf den Samstag sowie vom Samstag auf den Sonntag wuchteten Unbekannte einen Wasseranschluss aus dem Boden, verdreckten Grünausläufe für die Tiere und die Umgebung beim Eingang und rissen das neue Leitsystem für die Teilnehmenden des Hundespazierdienstes mit Gewalt aus dem Boden. Darüber rätseln, wer dafür verantwortlich ist, müssen die Tierheimmitarbeiter allerdings nicht: Überwachungskameras haben die Taten – und die Täter – aufgenommen.