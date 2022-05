Hope Solo macht Alkohol-Entzug – Betrunken eingenickt, die Zwillinge auf dem Rücksitz Der einstige Star des US-Fussballs muss erneut vor Gericht. Die 40-Jährige will sich bessern, doch die Vergangenheit zeigt: Der Weg wird steinig. Heiko Oldörp

Nur auf dem Feld konstant und zuverlässig: In 220 Länderspielen blieb Hope Solo 102-mal ohne Gegentor. Foto: Imago images

Vor wenigen Tagen sollte Hope Solo im Rampenlicht stehen. Mal wieder. Wie so oft in ihrer Karriere. Die dominierende Torhüterin ihrer Generation sollte am 21. Mai für ihre herausragenden Leistungen geehrt und zusammen mit fünf anderen ehemaligen Spielerinnen und Spielern sowie einem früheren Schiedsrichter in die Ruhmeshalle des US-Fussballs, die «National Soccer Hall of Fame», aufgenommen werden. Die Einladungen waren verteilt, die Gästeliste war erstellt, die Bühne bereit für ihren Ritterschlag. Doch Solo sagte ab.