Nachwuchs im Basler Zolli – Betrug, Streit und Adoption bei den Königspinguinen Im Vivarium spielte sich in diesem Herbst eine Seifenoper ab. Der Zoo zeigt sich aber zufrieden: Nach einem Jahr ohne Nachwuchs kann er nun dreifaches Babyglück vermelden.

Beim Nachwuchs bei den Königspinguinen verlief nicht alles reibungslos. Foto: Zoo Basel

Drei kleine Babys können die Besucherinnen und Besucher in diesen Tagen bei den Königspinguinen im Basler Zolli bestaunen. Geboren wurden zwei Küken bereits Mitte September, ein drittes folgte am 29. Oktober.

Trotz freudiger Nachrichten schwelgten die Pinguine aber nicht nur im Babyglück. Das mittlere Küken musste von einem Paar übernommen werden, das kein Ei gelegt hatte, wie der Zoo Basel am Mittwoch mitteilt. Dies, weil der alleinerziehende Elternteil des kleinen Pinguins mit der Aufzucht überfordert war.

Streit nach Seitensprung

Der Adoptivvater des mittleren Kükens ist zudem der biologische Vater des jüngsten Pinguins im Zolli. Verpaart ist er aber mit einer anderen Pinguin-Dame als der Mutter des Kleinen. Pinguine leben eigentlich meistens monogam und bleiben ihrem Partner oder ihrer Partnerin ein Leben lang treu.

Der biologische Vater des jüngsten Kükens ist eigentlich mit einer anderen Pinguin-Frau verbandelt. Foto: Zoo Basel

Im Zolli soll es aber zum Seitensprung gekommen sein. Der Vater durfte sich deshalb nicht an der Brut des Jüngsten beteiligen, weil seine eigentliche Partnerin ihm nicht erlaubte, seine Geliebte beim Ausbrüten des Eis zu unterstützen.

Immer wieder sei es zu Streitereien gekommen. Diese haben sich aber mittlerweile wieder gelegt. «Inzwischen darf er aber auch bei der Fütterung des jüngsten Königpinguins mithelfen, und es kehrte wieder Ruhe in die Gruppe ein», heisst es seitens des Zoos.

Beim ältesten Küken verlief die Aufzucht derweil ohne Probleme. Foto: Zoo Basel

Beim ersten und ältesten Küken ging derweil alles reibungslos: Die Eltern teilen sich die Aufzucht ihres Nachwuchses. Das Geschlecht der drei Jungtiere ist derzeit noch nicht bekannt, deshalb haben die drei jüngsten Königspinguine noch keine Namen.

Heikle Zucht

Dass es gleich dreifachen Nachwuchs gab, sei keine Selbstverständlichkeit, betont der Zolli. Die Zucht sei heikel. «Damit die Tiere überhaupt in Brutstimmung kommen, müssen Temperaturen sowie Lichtverhältnisse stimmen. Dabei sorgt der Zolli für Temperaturen um 10 Grad Celsius.»

Damit es mit dem Nachwuchs klappt, müssen viele Bedingungen stimmen. Foto: Zoo Basel

Zudem wird die Beleuchtung an die Bedürfnisse der Pinguine angepasst: Im Sommer wird die Anlage deutlich länger beleuchtet als im Winter. Die Brut der Königspinguine dauert rund 52 bis 56 Tage. Das Ei wird dabei zwischen eine Bauchfalte und die Füsse der Eltern gebettet.

Während der eine Elternteil brütet, geht der andere auf Futtersuche. Bei der Brut kommt es oft vor, dass die Eier unbefruchtet oder beschädigt sind. Der Zoo Basel hat in diesem Jahr vier solche Eier gefunden.

Die drei Küken sind derzeit im Basler Zolli zu bestaunen.

Bisher 65 Küken in Basel

Währen in der freien Wildbahn rund zwei Millionen erwachsene Königspinguine leben, sind es in europäischen Zoos nur rund 300 Vögel. Der Bestand wächst sehr langsam, weil Zuchten nach wie vor selten sind. Der Basler Zolli kann als einer von wenigen Zoos regelmässig züchten. Seit 1958 wurden 65 Königspinguine aufgezogen. Derzeit leben 20 in der Anlage im Vivarium.

Aktuell findet der Pinguinspaziergang normal statt. Wegen der Vogelgrippe wird die Situation aber täglich neu evaluiert. Alles zu den Schutzmassnahmen des Zolli lesen Sie hier.

