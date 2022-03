Jazz für die Ukraine – Betroffenheit, stilistische Logorrhö und Bach-Anleihen Die Basler Jazzagentur Offbeat verknüpfte das Doppelkonzert mit Emmet Cohen und Christian McBride mit einer Sammelaktion für die Ukraine. Die Musik, die am Montag im Volkshaus zu hören war, kam trotzdem wie ein Freudentaumel daher. Nick Joyce

Der Schlagzeuger Kyle Poole begleitete den gefeierten New Yorker Pianisten Emmet Cohen. Foto: Goffredo Loertscher

Der Abend begann mit einer kurzen Einlage des in Basel lebenden ukrainischen Pianisten Andriy Dragan. Und mit einem Appell von Konzertveranstalter Urs Blindenbacher an das zahlreich erschienene Publikum. Dieses möge sich bitte an der Sammelaktion für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine beteiligen, die seine Agentur Offbeat zum Doppelkonzert im Volkshaus lanciert habe. Mit diesem Aufruf hatte Blindenbacher offenbar Erfolg: Offbeat wird rund 4200 Franken an die Glückskette überweisen können.